Zielone światło do budowy małego atomu. Zgoda rządu w cieniu wątpliwości ABW

Mimo to resort klimatu ostatecznie wydał wspomniane decyzje zasadnicze, otwierając drogę do ubiegania się o kolejne decyzje lokalizacyjne i środowiskowe. – Opinia nie jest przeszkodą w wydaniu decyzji, co stwierdza samo ABW. Tym bardziej że opinia autorytetów prawnych, w tym prof. Marka Wierzbowskiego, jednoznacznie stwierdza, iż opinia ABW nie jest dla MKIS wiążąca – informuje nas OSGE.

Teraz czas na rozmowy o finansowaniu. Już wcześniej amerykański EXIM Bank i U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ogłosiły możliwość wsparcia kwotą do 4 mld dol. projektu realizowanego przez Orlen Synthos Green Energy. Chęć zaangażowania w projekt budowy floty reaktorów SMR wyraziły także polskie banki – PKO BP, Pekao, BGK, a także Santander Bank Polska.

Przed koncernami teraz także rozmowy z mieszkańcami. Konsultacje społeczne mogą potrwać dwa lata.