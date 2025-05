Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował coroczny raport dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii (MIOZE). Raporty podsumowujące wytwarzanie energii w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii są przygotowywane przez prezesa URE od 2016 r. W ciągu ośmiu lat liczba wytwórców wzrosła prawie dziewięciokrotnie.

Czym są małe OZE?

Według obowiązujących od 2021 r. przepisów, mała instalacja OZE ma moc od 50 kW do 1 MW. Rok 2024 był więc kolejnym, w którym można było zaobserwować rzeczywisty wzrost, rok do roku, nowo powstających inwestycji w obszarze MIOZE. Wytwarzanie energii elektrycznej w małej instalacji odnawialnego źródła energii nie wymaga koncesji, konieczny jest natomiast wpis do rejestru prowadzonego przez prezesa URE. Małymi instalacjami OZE nie są prosumenci, a więc instalacje, z których korzystają gospodarstwa domowe. Instalacje prosumenckie mogą mieć moc do 50 kW.

W 2024 r. liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wzrosła z 3 025 do 3 761, a liczba posiadanych przez nich instalacji zwiększyła się z 5 620 do 6 977. Całkowita moc zainstalowana małych instalacji OZE osiągnęła na koniec 2024 r. ponad 5 GW, w porównaniu z ponad 4 GW w roku 2023.

Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE

Z powyższych danych wynika, że w ubiegłym roku przyrost liczby wytwórców wpisanych do rejestru, liczby oraz mocy ich instalacji miał, w każdej z tych pozycji, podobną dynamikę wzrostu – ponad 24 proc.