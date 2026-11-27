Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego zapasy węgla przy kopalniach są o połowę niższe niż przed rokiem i jakie ryzyko to stwarza.

Jaką rolę w bilansie energetycznym odgrywa import.

Jakie problemy z dostępnością i cenami węgla opałowego mogą napotkać gospodarstwa domowe.

– Jeśli najbliższa zima będzie podobna do poprzedniej, węgla na rynku może zabraknąć. Krajowe zapasy będą równe zeru – ostrzegał we wrześniu Andrzej Gajewski, były już prezes Orlen Termika. Te słowa kosztowały go utratę stanowiska. Dzisiaj część z tych obaw brzmi bardzo realnie.

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W listopadzie pojawiły się problemy z dostępnością węgla w Polsce, zarówno tego dla energetyki, jak i dla klientów indywidualnych, mimo że – jak przekonują spółki wydobywcze – tej zimy nie powinno go zabraknąć. Sprzedawcy jednak wskazują na możliwość „problemów logistycznych” i czasowych kłopotów z dostępnością konkretnego rodzaju opału w różnych regionach. Wątpliwości są zasadne, bo z danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że na zwałach przy kopalniach w końcu września 2026 r. było ok. 2,7 mln ton węgla, podczas gdy rok wcześniej 5,4 mln ton.

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Prezydencka Rada Energii bije na alarm

Jako pierwsza sygnał ostrzegający przed możliwymi problemami wysłała Rada ds. Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP. Zapotrzebowanie na węgiel do domowych kotłów i małych kotłowni oszacowała na 6,25 mln ton. Krajowe kopalnie mają dostarczyć 2,77 mln ton, a z importu ma pochodzić 1,80 mln ton. Pozostaje luka w bilansie podaży i potrzeb, wynosząca w zależności od scenariusza 1,30–2,10 mln ton. „Nie jest to potwierdzony fizyczny niedobór opału. Ostateczny bilans zależy również od warunków zapasów, dostaw w końcówce roku oraz warunków pogodowych” – wskazuje Rada we wnioskach z dyskusji o przygotowaniu do zimy.

W 2026 r. gospodarstwa domowe mogą zużyć 4,5–4,8 mln ton węgla, a firmy, dostawy usług, rolnictwo i małe kotłownie – kolejne 1,5–1,7 mln ton. „Przy łącznym popycie 6,0–6,5 mln ton produkcja krajowa pokryje zaledwie 43–45 proc. potrzeb. Spośród około 29,3 mln ton węgla wydobywanego w kraju jedynie 2,71–2,83 mln ton, czyli około 10 proc., to sortymenty opałowe: kostka, orzech i groszek” – wskazuje we wnioskach Rada.

Zator na kolei w Rosji

Co na to przedstawiciele branży? Łukasz Horbacz, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla, uważa, że import pozwolił już zniwelować tę lukę. – Według danych Izby Administracji Skarbowej przedstawionych w Sejmie 22 października import węgla w okresie styczeń-sierpień 2026 r. wyniósł już 5,9 mln ton, o 28,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że przyjęty przez Radę szacunek roczny 5,5–6,5 mln ton, oparty na danych za pierwsze półrocze, zostanie przekroczony, a wraz z nim wolumen trafiający do gospodarstw domowych – wskazuje prezes Horbacz.

Występowanie i wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce Foto: PAP

Importowany węgiel kazachski i kolumbijski spełnia wymagania jakościowe dla gospodarstw domowych. Horbacz wskazuje, że problemem może nie być jego dostępność i kontraktacja, ale logistyka. – Rynek węgla opałowego uzupełnia niedobory importem, ale z opóźnieniem dwóch, trzech miesięcy między zamówieniem a dostawą na skład. Październikowe ograniczenia na sieci rosyjskiej (kolejowej – red.) ten czas w przypadku Kazachstanu wydłużyły – mówi Horbacz.

Jak mówi nam prezes Izby, sytuacja na wschodnim kierunku dostaw pogarsza się z tygodnia na tydzień. Z informacji, które Izba otrzymała 26 listopada od importera węgla kazachskiego, wynika, że plany przewozów koleją na grudzień zostały obcięte o ok. 80 proc. – Sam importer liczy się z tym, że w grudniu nie zostanie załadowany ani jeden pociąg. Zator na trasie przez Rosję nie ustępuje – podkreśla Horbacz.

Do Polski wjeżdżają dziś wagony nadane jeszcze we wrześniu. Węgiel zakontraktowany na początek sezonu grzewczego dociera więc z wielotygodniowym opóźnieniem, a ten, który miał być ładowany w grudniu, może w tym sezonie na składy już nie trafić. – Dotyczy to kierunku, z którego pochodzi ponad 60 proc. importowanego węgla, i dzieje się na progu zimy. O tym, czy polskie składy dostaną zakontraktowany węgiel, decyduje dziś administracja Kolei Rosyjskich – wskazuje prezes Horbacz.

– Ryzyko tego sezonu nie polega więc, w ocenie Izby, na braku węgla w skali kraju, lecz na możliwych przejściowych niedoborach konkretnych sortymentów, zwłaszcza kostki i orzecha, w konkretnych regionach i w okresie od listopada do lutego, gdy składy sprzedają go z zapasu zbudowanego jesienią – wskazuje prezes.

Węgiel w kraju jest, ale drożeje

Warto zwrócić uwagę na dostępne dane Polskiej Grupy Górniczej. Jak podaje PGG, około 70 proc. stałych klientów kupiło opał w 2026 r. „Zainteresowanie ofertą pozostaje duże również mimo stopniowej wymiany źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych. Pokazuje to, że dla wielu odbiorców paliwa węglowe nadal pozostają istotnym źródłem ciepła” – informuje PGG.

Z danych spółki na początek listopada wynika, że sprzedaż węgla opałowego z jej kopalń przekroczyła o ok. 30 proc. wynik z całego 2025 r. „To ok. 350 tys. ton więcej węgla opałowego. Aby zobrazować tę skalę – przy założeniu zużycia 5 ton na sezon grzewczy – tylko ta dodatkowa ilość odpowiada zapotrzebowaniu niemal 70 tysięcy gospodarstw domowych” – wskazuje PGG.

Struktura energii dostępnej brutto w wybranych krajach europejskich Foto: PAP

Ceny węgla dla klientów indywidualnych (groszek, kostka, orzech) w sklepie internetowym PGG są obecnie wyższe niż w sierpniu o 200–400 zł za tonę. Grosze kosztuje 1300–1700 zł za tonę, kostka – 1350–1450, a orzech – 1330–1550 zł, w zależności od kopalni oraz formy odbioru.

W prywatnych składach węgla w Polsce węgiel można kupić już od 1100 do 1200 zł, ale są i takie, które oferują to paliwo powyżej 2500 zł. Wszystko zależy od lokalizacji oraz rodzaju węgla. Dane te dostępne są na rządowej porównywarce cenowej cieplo.gov.pl. Najlepiej z dostępnością jest w województwie śląskim czy małopolskim. Z tych danych nie wynika też, aby w innych regionach występowały problemy z podażą surowca.

Zapasy węgla dla elektrowni są, ale problemy także

Spójrzmy więc na sytuację z dostępnością węgla dla elektrowni. Zapytaliśmy o to trzy największe spółki energetyczne wykorzystujące węgiel kamienny do produkcji energii. Zgodnie z rozporządzeniem ws. zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych jednostki wytwórcze energetyki zawodowej zobligowane są do utrzymywania 20- lub 30-dniowego zapasu węgla, w zależności od odległości kopalń gwarantujących co najmniej 70 proc. dostaw.

Z odpowiedzi, jakie dostaliśmy, wyłania się optymistyczny obraz. Enea zapewnia, że zapasy węgla we wszystkich jednostkach wytwórczych Grupy Enea są wyższe od poziomów wymaganych i zabezpieczają ich pracę na okres dłuższy niż wynikający z przepisów. „Wszystkie obowiązujące kontrakty na dostawy węgla są realizowane zgodnie z uzgodnieniami z dostawcami" – wskazuje firma.

W podobnym duchu wypowiada się Grupa Tauron. Zapasy węgla w jej elektrowniach utrzymywane są na „bezpiecznym poziomie gwarantującym stabilną generację energii elektrycznej i ciepła”. „W realiach Grupy dzisiaj utrzymywany jest 30-dniowy zapas gwarantujący ciągłą produkcję energii elektrycznej i ciepła bez realizacji jakichkolwiek dostaw węgla energetycznego” – wskazuje firma, która zapewnia, że nie widzi ryzyka wypowiedzenia umów przez kopalnie.

To ryzyko pojawiło się u progu sezonu grzewczego, kiedy PGG i Bogdanka wystosowały listy z prośbą o negocjacje wyższych stawek za węgiel. PGE przyznaje, że jest w trakcie negocjacji cen na 2027 r. i zakłada, że ilość węgla, którą kupi od dostawców, będzie w przyszłym roku mniejsza niż zakładane na 2026 r. 8 mln ton.

Udział wydobycia krajowego i importu surowców energetycznych w Polsce w latach 2016-2025, w procentach Foto: PAP

– Ceny węgla negocjujemy obecnie z naszymi potencjalnymi dostawcami. Trwają rozmowy, to nie jest dobry moment na ujawnianie pozycji negocjacyjnej. Zwracamy jednak uwagę, że ceny węgla na świecie spadają. To dobry znak z punktu widzenia kupującego – powiedziała na konferencji wynikowej wiceprezes PGE Katarzyna Rozenfeld.

PGE podała, że w bieżącym roku zużycie węgla było o 1,3 mln ton wyższe od zakładanych 6,7 mln ton i może zbliżyć się do 8 mln ton. Jednocześnie PGE zapewnia, że ma zapewniony węgiel kamienny zarówno na 2026 r., jak i na najbliższy sezon zimowy.

Tyle przekaz w odpowiedzi na nasze pytania. Wypowiedzi członków zarządów spółek na ostatnich konferencjach wynikowych dają bardziej pesymistyczny obraz. W listopadzie odnotowano niższą dyspozycyjność bloków węglowych, w tym w elektrowni Opole należącej do PGE. Pojawiły się spekulacje, że może chodzić o dostępność węgla. Na konferencji wynikowej spółka mówiła raczej o problemach z przewoźnikami niż węglem. – Wcześniejsze plany zapasów i dostaw oraz dostępność przewoźników nie nadążyły za wyższym zapotrzebowaniem. PGE zgłosiła do Urzędu Regulacji Energetyki niedotrzymanie minimalnych zapasów i warunki eksploatacyjne dla bloków w Opolu – powiedziała wiceprezes Rozenfeld.

Więcej o rynku węgla powiedział Stanisław Tokarski, wiceprezes Enei ds. handlowych, omawiając bieżącą sytuację na rynku energii na konferencji wynikowej spółki. Wspomniał wprost o możliwych brakach. – Jak państwo wiedzą, mamy w tej chwili braki węgla na rynku krajowym, przy jednocześnie zwiększonej produkcji energii z tegoż węgla, m.in. przez eksport energii elektrycznej do państw ościennych. Możemy zobaczyć wzrost sprzedaży węgla o milion ton rok do roku, ale kosztem spadku zapasów – przyznał Tokarski.

Jak powiedział, obecnie spółki próbują dopiąć portfele zakupowe. – Enea ma uregulowaną sytuację z uwagi na dostawy z kopalni Bogdanka, natomiast spółki domykają portfele węglowe na rok kolejny przy wysokich cenach. My nie mamy problemu z dostępnością węgla, mamy kontrakt na ten rok i zwiększyliśmy go o 400 tys. ton – powiedział.

Podkreślił, że zapasy węgla w elektrowni Kozienice i Połaniec są zgodnie z wymogami. – Nie należy jednak wykluczać, że kiedy będzie trzeba spalić np. 70 tys. ton, to te zapasy mogą się zmniejszać, ale czy to się wydarzy? Tego nie wiemy – powiedział wiceprezes Enei, dodając, że te zjawiska są już obserwowane w PGE i w Tauronie. Wskazał, że pomocny będzie węgiel z zagranicy jako uzupełnienie, a także dodatkowy 1 mln ton, który wydobędzie PGG.

Wiceprezes Tokarski dostrzega wyzwania dla ogrzewania indywidualnego. – Słyszymy również informacje o tym, że dostępność węgla grubego wymaga importu prywatnego lub poprzez Węglokoks – mówił. Wskazał, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, że trudno już teraz przesądzać, czy i ile węgla może zabraknąć tej zimy.

Czekamy na dane Urzędu Regulacji Energetyki.