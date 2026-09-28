Jak podała spółka w prezentacji dotyczącej wyników za pierwsze półrocze, największa redukcja zatrudnienia – 457 osób – objęła wchodzące w skład grupy spółki zajmujące się wydobyciem i transportem węgla brunatnego: PAK KWB Konin i PAK Górnictwo. W samym ZE PAK zatrudnienie spadło o 32 osoby, a w spółce zajmującej się działalnością remontowo-montażową i budowlaną PAK Serwis – o 15 osób. Łącznie na koniec czerwca br. w Grupie ZE PAK pracowało niemal 1,5 tys. osób wobec blisko 2 tys. na koniec ubiegłego roku.

Reklama Reklama

Spośród osób, które odeszły z Grupy ZE PAK, 307 skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych gwarantowanych przez ustawę o osłonach socjalnych. 210 pracowników na koniec pierwszego półrocza przebywało na urlopach górniczych i energetycznych. Wprowadzone w 2023 r. uprawnienia pozwalają odchodzić pracownikom spółki na urlopy na cztery lata przed osiągnięciem praw emerytalnych.

Czytaj więcej Węgiel Zmniejszyć zatrudnienie, zwiększyć wydobycie. JSW ma nowy program naprawczy JSW przyjęła Program Naprawczy na lata 2026–2035. To w praktyce przedłużenie i rozszerzenie działań, które trwają w spółce od roku. Program ma przy...

Grupa ZE PAK poinformowała, że ponad 1,5 tys. osób skorzystało do końca czerwca z unijnego programu „Droga do zatrudnienia po węglu». Finansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji program obejmuje pomoc w pośrednictwie pracy, zakładaniu własnych działalności gospodarczych i spółdzielni socjalnych oraz dofinansowania wszystkich tych form. Do niedawna z programu mogli korzystać nie tylko obecni, ale również byli pracownicy Grupy ZE PAK oraz ich rodziny; obecnie trwa wdrażanie rozszerzenia programu na niemal wszystkich mieszkańców Wschodniej Wielkopolski.

Redukcja zatrudnienia w Grupie ZE PAK związana jest ze zmianą profilu działalności grupy. ZE PAK poinformował w prezentacji, że w pierwszym półroczu grupa zaprzestała ciągłego wydobycia węgla, a od maja – ciągłej produkcji energii elektrycznej.

Koniec węglowej epoki ZE PAK

Jak wcześniej poinformowały władze należącej do Grupy ZE PAK kopalni „Konin», ostatnia odkrywka „Tomisławice» do końca roku wydobywać będzie węgiel brunatny w niewielkich ilościach, gwarantujących interwencyjne działanie elektrowni „Pątnów». Grupa ZE PAK w prezentacji potwierdziła, że spółka wygrała wrześniową aukcję uzupełniającą rynku mocy na 2027 r. dla elektrowni „Pątnów»; zakontraktowana moc to 409 MW.

Przychody Grupy ZE PAK w pierwszym półroczu spadły o 11,5 proc. r/r; w analogicznym okresie 2025 r. spółka zanotowała 644 mln zł, a w 2026 r. – 570 mln zł. Strata EBITDA dla tego okresu wzrosła z 29 mln zł do 55 mln zł. Grupa ZE PAK zanotowała również stratę netto w pierwszym półroczu w wysokości 54 mln zł; to mniej o 26 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 r.

Grupa przekazała, że wpływ na wyniki miało zakończenie ciągłej produkcji energii z węgla, co skutkowało spadkiem produkcji o ponad 27 proc. r/r. Jak wyjaśnił ZE PAK, średnia cena sprzedaży energii spadła pomimo wyższych cen rynkowych w porównaniu z zeszłym rokiem ze względu na brak kontraktów terminowych, a co za tym idzie – ograniczoną możliwość zarządzania pozycją rynkową. Średnia marża spadła z ponad 202 zł/MWh w pierwszym półroczu 2025 r. do ponad 99 zł/MWh w pierwszym półroczu 2026 r.

Zadłużenie grupy w minionych sześciu miesiącach wzrosło o ponad 600 mln zł do niemal 1,2 mld zł – wynika z prezentacji opublikowanej przez ZE PAK. Powodem są pozyskane kredyty i pożyczki na łączną kwotę ok. 710 mln zł. Środki przeznaczone zostaną – jak poinformowała spółka – na projekty inwestycje i bieżącą działalność.

Grupa ZE PAK buduje w Turku (woj. wielkopolskie) elektrownię gazowo-parową o mocy 562 MW. Spółka oceniła zaawansowanie prac na koniec pierwszego półrocza na 89 proc.; szacowany termin oddania jednostki do eksploatacji to koniec 2027 r. Obecnie trwa montaż chłodni wentylatorowej i budowa pompowni wody chłodzącej; zakończyły się prace wykończeniowe budynków elektrycznych i rozpoczął montaż wyposażenia. Jednostka ma zapewniony 17-letni kontrakt z rynku mocy z obowiązkiem mocowym na 493 MW.

Grupa kontynuuje też prace deweloperskie związane z farmą wiatrową „Opole» o przewidywanej mocy 500 MW. Wszczęte zostało wszystkie siedem postępowań środowiskowych; ZE PAK przewiduje ich zakończenie w przyszłym roku. Uruchomienie ok. 130 lokalizacji turbin planowane jest na 2031 r.

W 2020 r. Grupa ZE PAK ogłosiła strategię odejścia od produkcji energii opartej na węglu brunatnym najpóźniej do 2030 r. Zgodnie z planem grupa ma skupić się na inwestycjach w zieloną energię, m.in. produkcji energii z wiatru, słońca i biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru.