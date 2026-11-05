O sprawie pisze serwis WNP, powołując się na informacje agencji Bloomberga.

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Indie: Zapasy węgla w elektrowniach najmniejsze od 5 lat. Węgla wystarczy tylko na 6 dni

Obecnie w elektrowniach w Indiach jest 18 mln ton zapasów węgla. Ich zwiększenie do co najmniej 55 mln ton do marca planują wspólnie ministerstwa węgla, energetyki i kolei w Indiach.

W ostatnich miesiącach braki węgla negatywnie wpłynęły na całą gospodarkę kraju. „Doprowadziły do przerw w dostawach prądu i wzrostu kosztów energii. Sytuację dodatkowo pogorszyły niższa produkcja z elektrowni wodnych oraz zwiększone zapotrzebowanie w czasie upałów. Jednocześnie priorytetowe traktowanie elektrowni przez Coal India sprawiło, że fabrykom zaczęło brakować surowca” – podała cytowana przez WNP agencja Bloomberga.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że w czasie ostatnich dwóch tygodni nastąpiła stopniowa odbudowa zapasów węgla, czemu sprzyjało ochłodzenie. Nie pomogło to natomiast w znacznej poprawie sytuacji z zapasami.

„Nadal jednak utrzymują się w pobliżu najniższego poziomu od pięciu lat i wystarczają na zaledwie około sześć dni pracy. To sprawia, że system energetyczny pozostaje podatny na zakłócenia” – podała agencja.

Prawie połowa elektrowni w Indiach ma krytycznie niskie rezerwy węgla

Zgodnie z oczekiwaniami rządu elektrownie w Indiach powinny dysponować zapasami węgla, które wystarczą na około trzy tygodnie. Podany czas jest jednak orientacyjny, ponieważ dokładne wymagania różnią się od siebie w zależności od konkretnej lokalizacji.

Obecnie jednak prawie połowa elektrowni w Indiach ma rezerwy węgla na poziomie krytycznym. Oznacza to, że ich zapasy są mniejsze niż jedna czwarta wymaganego poziomu.

Tymczasem, jak przypomina WNP, w pierwszej połowie przyszłego roku w kilku kluczowych stanach Indii odbędą się wybory. W ich obliczu władze chcą uniknąć niedoborów energii.