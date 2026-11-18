Ministerstwo Energii opublikowało nowe maksymalne ceny paliw, które mają obowiązywać na stacjach w całej Polsce w czwartek 19 listopada. Z pierwotnego obwieszczenia wynikało, że kierowcy zapłacą mniej zarówno za benzynę, jak i olej napędowy. Szczególnie duża obniżka miała dotyczyć diesla, którego cena maksymalna miała spaść aż o 27 groszy w porównaniu ze środą.

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Jak się jednak okazało, w podanych wcześniej stawkach doszło do pomyłki.

Ceny paliw 19 listopada. Ile zapłacą kierowcy?

Zgodnie z pierwotnym obwieszczeniem Ministerstwa Energii maksymalna cena benzyny Pb95 na 19 listopada została ustalona na poziomie 5,97 zł za litr, a benzyny Pb98 – 6,62 zł. W obu przypadkach oznaczało to spadek o dwa grosze w porównaniu z cenami obowiązującymi w środę.

Największa obniżka miała jednak dotyczyć oleju napędowego. Początkowo resort podał, że jego maksymalna cena wyniesie 7,30 zł za litr, czyli o 27 groszy mniej niż dzień wcześniej.

Korekta obwieszczenia Ministerstwa Energii z 18 listopada w sprawie cen paliw Korekta obwieszczenia Ministerstwa Energii z 18 listopada w sprawie cen paliw Pobierz

Po wydaniu kolejnego obwieszczenia przez Ministerstwo Energii okazało się jednak, że maksymalna cena diesla ma wynosić 7,51 zł za litr. Oznacza to, że olej napędowy będzie tańszy niż w środę jedynie o sześć groszy, a nie o 27 groszy, jak wcześniej zapowiadano.

Maksymalne ceny paliw na 19 listopada:

benzyna Pb95 – 5,97 zł za 1 dm³ (5,53 zł netto)

– 5,97 zł za 1 dm³ (5,53 zł netto) benzyna Pb98 – 6,62 zł za 1 dm³ (6,13 zł netto)

– 6,62 zł za 1 dm³ (6,13 zł netto) olej napędowy – 7,51 zł za 1 dm³ (6,96 zł netto)

Od kiedy rząd określa maksymalną cenę paliwa?

2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej – wiosną po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem oraz w ostatnich dwóch tygodniach wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.