Obwód penzeński stał się w listopadzie co najmniej trzynastym regionem w Rosji, w którym władze lub dystrybutorzy ograniczyli swobodny zakup paliwa. Ograniczenia obowiązują już na stacjach w Moskwie i obwodzie podmoskiewskim, w obwodzie leningradzkim, Karelii, obwodach: archangielskim, tambowskim i niżnonowogrodzkim, a także w kilku regionach Syberii i Dalekiego Wschodu: Buriacji, Kraju Zabajkalskiego i Kraju Krasnojarskiego oraz obwodach tomskim i nowosybirskim. Limity wynoszą zazwyczaj 30–50 litrów benzyny i 50–100 litrów oleju napędowego na samochód. Obowiązuje też całkowity zakaz sprzedaży paliwa w kanistrach.

Reklama Reklama

Produkcja paliw w Rosji niższa niż w kryzysie latem

To efekt skutecznych ataków Ukrainy. Listopadowe uderzenia dronów zakłóciły lub wstrzymały pracę 15 z 35 dużych zakładów przerobu ropy w Rosji. Całkowita moc rafineryjna zmniejszyła się o 45 proc. w porównaniu z końcem października – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła branżowe. Ataki zostały wznowione 30 października po dwutygodniowym okresie przestoju, podczas którego Rosja przywróciła do pracy moce rafineryjne przekraczające 700 000 ton dziennie.

Po 20 dniach niemal codziennych ataków dronów, moce rosyjskich rafinerii spadły do ​​około 400 000 ton dziennie, poinformowały źródła Reutersa.

Tym samym całkowita zdolność przerobowa rosyjskich rafinerii zaatakowanych od końca października do chwili obecnej wynosi około 500 000 ton dziennie – mniej więcej połowę tego, co mogły wyprodukować nieatakowane (930 000 ton dziennie). Wśród dotkniętych atakami znajdują się duże rosyjskie rafinerie w Riazaniu, Jarosławiu, Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym i regionie wołgogradzkim

Czytaj więcej Energianews Korea Południowa wspomaga Rosję paliwem. Dostarcza je flota cieni Okazuje się, że Korea Południowa również dokłada cegiełkę do finansowania wojny prowadzonej przez Rosję przeciw Ukrainie. Od lata Seul gwałtownie z...

Obecny poziom przerobu – około 2,7 miliona baryłek dziennie jest niższy aniżeli w szczytowym okresie kryzysu paliwowego latem, kiedy spadł do ​​3,3 miliona baryłek dziennie, zauważa Siergiej Wakulenko z Centrum Studiów Rosyjskich i Eurazjatyckich Carnegie Berlin.

„Oznacza to, że produkcja benzyny w Rosji wynosi obecnie około 60–65 proc. tego, co rynek konsumował w listopadzie w poprzednich latach” – zauważa Wakulenko. Nawet uwzględniając import paliw, deficyt może wynieść 25–30 proc.

Brudna benzyna na rynku Rosji

Według amerykańskiego think tanku Rand Corp trzy rafinerie zaatakowane przez ukraińskie siły zbrojne całkowicie wstrzymały produkcję: Norsi w obwodzie niżnonowogrodzkim, Janos w Jarosławiu i rafineria Rosnieftu w Nowokujbyszewsku. Rafineria w Riazaniu, która zaopatruje Moskwę i okolice, straciła 90 proc. swoich mocy produkcyjnych.

Największa rosyjska rafineria – Rafineria Omsk, zaatakowana 11 listopada, straciła połowę swoich mocy przerobowych; tyle samo rafineria w Wołgogradzie. Rafineria Kinef pod Petersburgiem, druga co do wielkości w Rosji, pracuje zaledwie na jednej trzeciej swoich mocy.

W przeszłości naprawy uszkodzeń w zakładach petrochemicznych zabierały Rosjanom od tygodnia do miesiąca. „Fundamentalną nowością w porównaniu z tym, co działo się wcześniej, jest to, jak szybko Ukraina była w stanie wyrządzić tak rozległe szkody. I nic nie wskazuje, by miała się teraz zatrzymać” – podkreśla ekspert.

W poniedziałek wicepremier Aleksandr Nowak dopuścił do sprzedaży niestandardowe „brudne” paliwa zakazanej w Europie klasy Euro-2 i Euro-3. Jak zwracają uwagę eksperci motoryzacyjni, większość aut na rosyjskim rynku już na tych paliwach jeździć nie może. Kto się na to zdecyduje, ryzykuje szybkim zniszczeniem silnika auta.