Jastrzębska Spółka Węglowa zmaga się z wielomiliardową stratą
O niespodziewanej decyzji Bogusława Oleksego spółka poinformowała w piątek, 30 października. Nie podano powodów rezygnacji.
Bogusław Oleksy objął obowiązki prezesa JSW w październiku 2025 r. Wcześniej, we wrześniu, został delegowany z rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa ds. ekonomicznych.
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W czasie kierowania spółką odpowiadał między innymi za działania restrukturyzacyjne oraz realizację programu naprawczego. Jego głównym założeniem jest poprawa kondycji finansowej JSW, przywrócenie rentowności i zapewnienie przedsiębiorstwu warunków do stabilnego funkcjonowania w dłuższej perspektywie.
Bogusław Oleksy ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami i spółkami kapitałowymi. W przeszłości pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych w Tauronie Polska Energia, a także wiceprezesa ds. finansowych w Węglokoksie. Był również członkiem wielu rad nadzorczych.
Po jego rezygnacji w zarządzie JSW pozostaje pięciu wiceprezesów. Są to: Bartosz Styś, odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne, Jolanta Gruszka, nadzorująca handel, Tomasz Gawlik, zajmujący się rozwojem, Adam Rozmus, odpowiadający za obszar techniczny i operacyjny, oraz Artur Wojtków, odpowiedzialny za pracę i politykę społeczną.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Surowiec ten ma kluczowe znaczenie dla przemysłu stalowego. Grupa prowadzi działalność wydobywczą w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Jest również producentem koksu wykorzystywanego w procesie wytopu stali. Jej akcje są notowane na warszawskiej giełdzie.
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Sytuacja finansowa grupy pozostaje bardzo trudna. W 2025 r. JSW odnotowała 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. Strata EBITDA wyniosła natomiast 4,99 mld zł.
W tym samym okresie kopalnie należące do spółki wyprodukowały ponad 13 mln ton węgla, a produkcja koksu osiągnęła 3,2 mln ton. Na koniec 2025 r. grupa zatrudniała 20 488 osób.
Realizacja programu naprawczego ma pomóc JSW w przezwyciężeniu kryzysu finansowego i odbudowie jej pozycji rynkowej.
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