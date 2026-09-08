Rozbudowę prowadzi indyjskie przedsiębiorstwo węglowe Coal India, do którego należy kopalnia Gevra. Przedsiębiorstwo to założono w 1975 r. i obecnie jest największym producentem węgla na świecie.

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Kopalnia w Indiach już wkrótce ma stać się największą kopalnią węgla na świecie

Kopalnia Gevra znajduje się w środkowo-wschodniej części Indii, w stanie Chhattisgarh. Powstała w 1981 r. i obecnie jest największą odkrywkową kopalnią węgla w Indiach. Zarządza nią South Eastern Coalfields Ltd., spółka zależna Coal India.

Gevra ma w tym roku wydobyć 56 mln ton węgla. Jednak już w 2027 r. jej roczne wydobycie wzrosnąć ma do poziomu 63 mln ton, przyznał dyrektor generalny South Eastern Coalfields Harish Duhan, którego słowa przywołuje WNP. Wartość ta sprawi, że Gevra stanie się największą kopalnią węgla na świecie.

Okazuje się jednak, że nie ma zamiaru poprzestać na wydobywaniu 63 mln ton surowca rocznie. Już uzyskała bowiem zgodę na zwiększenie wydajności do 70 mln ton rocznie.

Aby lepiej zobrazować wielkość wydobycia surowca w tej kopalni, warto dla porównania podać, że w 2025 r. wszystkie kopalnie węgla kamiennego w Polsce wydobyły łącznie 42,8 mln ton węgla.

Indie cały czas zwiększają wydobycie węgla

Jeśli uda się zrealizować plany dotyczące zwiększenia wydobycia surowca, kopalnia Gevra w Indiach może już w przyszłym roku zostać największą kopalnią węgla na świecie i tym samym zdetronizować dotychczasowego lidera. Tym natomiast jest obecnie kopalnia Black Thunder w Powder River Basin w Wyoming w USA, której roczne wydobycie wynosi ok. 61-62 mln ton.

Jak przypomina WNP, Indie konsekwentnie zwiększają wydobycie węgla. Jego roczna produkcja w tym kraju wynosi nieco ponad 1 mld ton. Jednak do 2030 r. rząd planuje jej zwiększenie do 1,58 mld ton.

Obecnie za około 75 proc. całkowitego wydobycia węgla w Indiach odpowiada Coal India, do którego należy kopalnia Gevra.

– Indie, Chiny czy USA mają jeszcze dziewicze złoża węgla. Pozwalają one często na wydobywanie go z płytkich głębokości, często chodzi o eksploatację odkrywkową. Nie ma tam mowy o takich głębokościach zalegania pokładów węgla, jak w Unii Europejskiej czy na Ukrainie – zauważył w rozmowie z WNP Jacek Korski, były szef Kompanii Węglowej, ekspert górniczy.