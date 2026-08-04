Pierwsze od lat takie półrocze w polskim górnictwie. Czy to trwały trend?
W czerwcu polscy górnicy wyfedrowali 3,43 mln t węgla kamiennego – o 11,0 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik czerwca był kolejnym miesiącem potwierdzającym, że w tym roku mamy do czynienia z odbiciem, jeśli chodzi o produkcję „czarnego złota” w Polsce.
Na plusie były też bowiem trzy poprzednie miesiące: maj (20,8 proc. więcej niż przed rokiem), kwiecień (9,9 proc.) i marzec (5,2 proc.). Jak raportuje Agencja Rozwoju Przemysłu, sumarycznie w I półroczu Polska wyprodukowała 21,2 mln ton węgla, o 3,7 proc. więcej niż w I połowie 2025 r. Choć różnica nie jest znacząca, to na swój sposób symboliczna – po latach spadku wydobycia, ten rok przyniósł zmianę trendu.
Andrzej Robaszewski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej i zrównoważonego rozwoju w CASE, zauważa, że to efekt kilku nakładających się czynników.
– W tym roku obserwujemy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W I półroczu wzrosły zarówno jej produkcja, jak i zużycie, a w czerwcu elektrownie na węgiel kamienny wyprodukowały znacznie więcej energii niż rok wcześniej. To przełożyło się na większy popyt na paliwo z krajowych kopalń – mówi.
– Ponadto przez większość I półrocza kopalnie nie tylko sprzedawały bieżącą produkcję, ale także zmniejszały zapasy zgromadzone w poprzednich okresach – dodaje.
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Jak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu, tegoroczny czerwiec okazał się lepszy nie tylko od analogicznego miesiąca zeszłego roku, ale także od czerwca sprzed dwóch lat. Podobna sytuacja miała miejsce w 2022 r., gdy wynik okazał się lepszy niż w roku poprzednim, jednak trend spadkowy w kolejnych latach utrzymywał się.
Andrzej Robaszewski spodziewa się, że i tym razem jest to jedynie przejściowe odbicie, bo w długim terminie redukcja wydobycia i zatrudnienia w polskim górnictwie utrzyma się.
– Ograniczeniem są uwarunkowania sektorowe. Wysokie koszty wydobycia z głęboko położonych pokładów, znaczące koszty pracy i problemy z wydajnością powodują, że zwiększenie produkcji nie musi prowadzić do poprawy wyniku finansowego kopalni. Możliwe jest więc krótkotrwałe odbicie wolumenu przy utrzymujących się stratach i potrzebie dalszego wsparcia publicznego – ocenia ekspert CASE.
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Eksperci podkreślają również, że choć produkcja tego surowca co do zasady będzie maleć, to nadal pozostaje on istotnym elementem polskiego miksu energetycznego i zwiększa dywersyfikację, a tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski.
– Krajowy surowiec ogranicza w krótkim okresie uzależnienie od importu i pozwala utrzymać dyspozycyjną produkcję energii wtedy, gdy zapotrzebowanie jest wysokie, a warunki dla OZE mniej korzystne – mówi Andrzej Robaszewski.
– Węgiel nadal odpowiada za ponad połowę polskiej produkcji energii elektrycznej, dlatego jego rola dla bezpieczeństwa systemu pozostaje istotna – dodaje.
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Produkcja węgla w I półroczu wzrosła mimo kontynuacji spadku zatrudnienia. Jak podała ARP, na koniec czerwca w polskich kopalniach zatrudnionych było 66,4 tys. osób. To o 8,5 proc. mniej niż rok wcześniej i o 16 proc. mniej niż jeszcze pięć lat temu. Jeszcze w 2015 r. branża zatrudniała ponad 100 tys. ludzi.
Niedawno Jastrzębska Spółka Węglowa SA podpisała z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną dotyczącą finansowania odejść pracowników na urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla.
W ciągu trzech lat wydobycie węgla kamiennego spadło z 52,8 mln ton w 2022 r. do 42,8 mln ton w 2025 r.
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