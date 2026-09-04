Inwestycja powstanie na terenie województwa małopolskiego, w gminie Łososina Dolna, na terenach Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Lasów Państwowych oraz spółki Tauron Ekoenergia. W jej ramach na wzniesieniach nad Jeziorem Rożnowskim zbudowany zostanie ogromny górny zbiornik wodny o pojemności użytkowej wynoszącej co najmniej ok. 7,7 mln m sześc. Zostanie on połączony z dolnym zbiornikiem, czyli istniejącym jeziorem, za pomocą systemu pomp i turbin umożliwiających przepompowywanie wody. Całość stworzy układ elektrowni szczytowo-pompowej Rożnów II.

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Powstanie największy magazyn energii i największa „wodna bateria” w Polsce

Elektrownia będzie największym magazynem energii w Polsce. Jak podaje Portal Samorządowy, jej planowana moc to 767 MW, a pojemność energetyczna ok. 3,1 GWh.

Rożnów II będzie jednocześnie największą „wodną baterią” w kraju. Działanie elektrowni szczytowo-pompowych porównać można bowiem do ogromnych baterii. W sytuacji nadmiaru energii w systemie woda pompowana jest do górnego zbiornika. Z kolei w momencie wzrostu zapotrzebowania – woda spływa w dół przez turbiny i produkuje prąd.

Rożnów II ma stabilizować krajowy system energetyczny oraz wspierać rozwój OZE i efektywne wykorzystanie nadwyżek prądu z fotowoltaiki i wiatru. Ma umożliwiać magazynowanie, a w okresach deficytu szybkie dostarczanie energii do sieci. Dzięki temu elektrownia ma ograniczyć ryzyko przeciążeń sieci i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Rożnów II: Największa elektrownia szczytowo-pompowa ma zostać uruchomiona w 2033 r.

Budowa elektrowni Rożnów II zapewnić ma przez wiele lat setki miejsc pracy. Ponadto ogromny górny zbiornik wodny ma mieć znaczenie przeciwpowodziowe.

Formalności związane z dokumentacją i decyzjami środowiskowymi mają zostać dopełnione do końca 2027 r., aby już w kolejnym roku mogła ruszyć budowa – wynika z harmonogramu. Zgodnie z planem elektrownia uruchomiona ma zostać w 2033 r. Cały czas trwają rozmowy dotyczące finansowania.