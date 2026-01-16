Aktualizacja: 16.01.2026 14:37 Publikacja: 16.01.2026 13:11
Czeska kopalnia węgla kamiennego ČSM zakończy działalność w styczniu 2026 r. (zdj. ilustracyjne)
Czeskie górnictwo czeka wkrótce zamknięcie ostatniego rozdziału w historii wydobycia węgla. Tematowi przygląda się portal wnp.pl, sprawdzając m.in. plany marki OKD (właściciela fabryki) na najbliższą przyszłość.
Firma górnicza OKD potwierdza zamknięcie kopalni ČSM, zlokalizowanej w Stonawie (północno-wschodnia część Republiki Czeskiej). OKD to obecnie jedyny producent węgla kamiennego na terenie Czech. Właściciel marki zapowiedział już zwolnienie większości załogi zakładu do końca stycznia. Do końca lutego pracę straci łącznie 900 osób. Jak podano w informacjach prasowych marki, górnikom pozostało jeszcze ok. 40 tys. ton węgla do wydobycia.
Właściciel kopalni przedstawił już wstępne plany na dalszy rozwój marki. W najbliższym czasie firma OKD zajmie się m.in. produkcją mieszanek energetycznych. W planach inwestycyjnych jest także stworzenie hali produkcyjnej i budowa magazynu akumulatorów. Marka ma w planach również wejście na rynek nieruchomości.
„Oczekujemy, że produkcję energii elektrycznej i ciepła rozpoczniemy w czwartym kwartale 2026 roku” – wyjaśnia na łamach Radia Prague International prezes OKD Roman Sikora.
