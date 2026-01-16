Reklama

Czesi zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. Firma przedstawiła plan transformacji

Do końca stycznia 2026 r. działalność zakończy ostatnia działająca kopalnia węgla kamiennego w Czechach. Jak podaje portal WNP, na skutek likwidacji zakładu pracę straci łącznie 900 osób. Właściciel kopalni zapowiada jednak nowe inwestycje.

Publikacja: 16.01.2026 13:11

Czeska kopalnia węgla kamiennego ČSM zakończy działalność w styczniu 2026 r. (zdj. ilustracyjne)

Foto: TSViPhoto/Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Czeskie górnictwo czeka wkrótce zamknięcie ostatniego rozdziału w historii wydobycia węgla. Tematowi przygląda się portal wnp.pl, sprawdzając m.in. plany marki OKD (właściciela fabryki) na najbliższą przyszłość.

Czeski węgiel. Zamknięcie prawie 250-letniej historii

Firma górnicza OKD potwierdza zamknięcie kopalni ČSM, zlokalizowanej w Stonawie (północno-wschodnia część Republiki Czeskiej). OKD to obecnie jedyny producent węgla kamiennego na terenie Czech. Właściciel marki zapowiedział już zwolnienie większości załogi zakładu do końca stycznia. Do końca lutego pracę straci łącznie 900 osób. Jak podano w informacjach prasowych marki, górnikom pozostało jeszcze ok. 40 tys. ton węgla do wydobycia.

Czytaj więcej

Jastrzębska Spółka Węglowa
Węgiel
Ważą się losy JSW. Znany jest termin rozmów „ostatniej szansy"

OKD stawia na rynek nieruchomości i energię elektryczną

Właściciel kopalni przedstawił już wstępne plany na dalszy rozwój marki. W najbliższym czasie firma OKD zajmie się m.in. produkcją mieszanek energetycznych. W planach inwestycyjnych jest także stworzenie hali produkcyjnej i budowa magazynu akumulatorów. Marka ma w planach również wejście na rynek nieruchomości.

„Oczekujemy, że produkcję energii elektrycznej i ciepła rozpoczniemy w czwartym kwartale 2026 roku” – wyjaśnia na łamach Radia Prague International prezes OKD Roman Sikora.

Czytaj dalej: Czesi za moment zamkną ostatnią kopalnię. Jej właściciel jednak przetrwa

Źródło: rp.pl

Czechy Węgiel Kamienny Górnictwo
