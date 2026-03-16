Z tego artykułu dowiesz się: Jaki geopolityka wpływa na wzrost cen surowców energetycznych?

Jaka jest strategiczna rola Cieśniny Ormuz?

Jakie działania Iranu kształtują obecną sytuację geopolityczną regionu?

Jakie są bieżące prognozy rynkowe dotyczące cen ropy naftowej?

Wkrótce potem Iran zaatakował rakietami terminal naftowy w Fudżejrze, a jest to dzisiaj jedna z alternatywnych dróg wysyłki ropy z Zatoki, z pominięciem Cieśniny Ormuz. Amerykanie odpowiedzieli atakiem na irańską wysepkę Chark, skąd wysyłane jest 90 proc. irańskiego eksportu ropy. Ale irańska agencja informacyjna Fars pospieszyła z wyjaśnieniem, że instalacje nie zostały uszkodzone. Iran eksportuje dzisiaj 2,1 mln baryłek ropy dziennie, o 100 tys. więcej niż przed wojną.

Reklama Reklama

Ceny i prognozy poszły w górę

W tej niepewnej sytuacji nie może dziwić, że ropa podrożała. W poniedziałek 16 marca ceny wzrosły do 106 dol. za baryłkę. W górę poszły także prognozy cen ropy. W II kwartale 2026 r. ma ona być nadal bardzo droga. Amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley podniósł prognozę średniej ceny ropy gatunku Brent na ten okres z 62 do 110 dol. za baryłkę.

Donald Trump jest zdeterminowany, aby nowa wojna w Zatoce nie pozostała wyłącznie konfliktem, w który zaangażowane są Stany Zjednoczone, Izrael i Iran, a rykoszetem cierpi Liban i praktycznie cały region. Dlatego wezwał kraje, które wcześniej kupowały ropę na Bliskim Wschodzie, w tym Japonię, Australię, Koreę Południową, Chiny, Wielką Brytanię i Francję, do stworzenia koalicji, która miałaby zagwarantować odblokowanie Cieśniny Ormuz. Nie spotkało się to z entuzjazmem. I żaden z tych krajów nie wyraził gotowości do uczestnictwa w takiej „koalicji” mieszania się w bezpośredni konflikt z Iranem. Premier Japonii wyjaśniła, że nie otrzymała żadnego formalnego wniosku.