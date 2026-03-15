Tymczasem jak wyliczył Kpler, w tej chwili irański eksport zwiększył się do 2,1 mln baryłek. Czyli do 12 marca tą drogą zostało przetransportowanych do Chin 13,7 mln baryłek. Potwierdzają to dane z firmy zajmującej się statystykami na rynku tankowców. Iran chciałby zwiększyć ten eksport, ale w tej chwili uniemożliwia to zniszczenie przez amerykańskie bomby instalacji naftowych na wyspie Chark.

Na razie nie wiadomo, jak zmieni się sytuacja w nadchodzącym tygodniu, ponieważ Irańczycy wspomnieli, że dopuszczą do korzystania z Ormuzu jednostki, które nie pochodzą z Izraela bądź ze Stanów Zjednoczonych. Na ile jest to prawda, okaże się po oficjalnym oświadczeniu władz w Teheranie. Złagodzenie konfliktu ze strony Irańczyków wydaje się mało prawdopodobne po ataku na instalacje naftowe w Fudżejrze, jednym z emiratów arabskich. Jak na razie wiadomo, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), czyli elitarna niezależna jednostka irańskich sił zbrojnych, która sprawuje kontrolę nad siłami lądowymi, morskimi i powietrznymi od wybuchu konfliktu zniszczyła bądź poważnie uszkodziła 15 jednostek, które przepływały Ormuzem.

IRGC poinformował armatorów, że korzystanie z tej drogi transportu jest związane z potężnym ryzykiem.

Szukanie alternatywnych dróg transportu

W tej sytuacji inni eksporterzy z regionu Zatoki dwoją się i troją, żeby znaleźć alternatywne drogi transportu. Saudyjczycy i Irakijczycy już ograniczają wydobycie, ponieważ ich magazyny są przepełnione, a nie ma jak wywieźć z nich ropy.

W najlepszej sytuacji jest Arabia Saudyjska, która ma porty przeładunkowe nad Morzem Czerwonym, dokąd prowadzą rurociągi, ale i tak przed konfliktem główną drogą transportu była Cieśnina Ormuz. To dlatego ceny ropy wystrzeliły i od wybuchu wojny oscylują między 80 a 120 dol. za baryłkę.