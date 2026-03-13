Mocne słowa prezydenta Czech o surowcach z Rosji.

Czeski prezydent ogłosił to w czwartek w Wilnie po rozmowach z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą.

– Nie będziemy rozważać powrotu do rosyjskiej energii, niezależnie od sytuacji. Nie po to znieśliśmy naszą zależność od rosyjskich źródeł. To ostateczna decyzja i technicznie niemożliwe jest wznowienie tego importu – powiedział Pavel.

Według prezydenta Czech, Praga może obecnie polegać na źródłach energii pochodzących z południa i zachodu kraju. Wystarczają one, aby w pełni zaspokoić potrzeby Czech, podkreślił Pavel, przytaczany przez litewski portal LRT.

Orlen w Czechach dostaje ropę rurociągiem TAL

W kwietniu 2025 r. Czechy rozpoczęły eksploatację rurociągu TAL (rurociąg transalpejski), którego moce zostały zwiększone na potrzeby importu paliw przez Europę Zachodnią. Pozwoliło to na całkowite zaprzestanie importu ropy z Rosji. Modernizacja przeprowadzona przez czeskiego operatora– firmę Mero zaspokaja obecnie potrzeby czeskich rafinerii (obie należą do Orlenu) do 8 mln ton ropy rocznie.

Rurociąg TAL łączy miasto portowe Triest w północno-wschodnich Włoszech (do którego przypływają tankowce), z Niemcami, skąd rurociąg Mero dostarcza ropę do Czech.