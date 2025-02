Blisko 300 tys. zł dla odchodzących z górnictwa? Spółki chcą wyższych zachęt

Trzy spółki węglowe przedłożyły swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z 2007 r. opracowanego przez Ministerstwo Przemysłu. Konsultacje właśnie się zakończyły.

Warianty pomocy dla odchodzących z górnictwa

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj zaproponowali zmianę stawek oraz rozróżnienie wysokości odpraw ze względu na staż pracy i sposób wypłaty – jednorazowa lub 20 proc. w całości i 80 proc. w ratach. Z przedstawionych uwag wynika, że w pierwszej grupie znajdą się pracownicy, którzy przepracowali w górnictwie do 10 lat. Będą mogli wybrać jeden z następujących wariantów wypłaty odprawy: jednorazowa wypłata w wysokości 30-krotności miesięcznego minimalnego wynagrodzenia – ok. 105 tys. zł (przyjmując aktualne dane) lub jednorazowa wypłata 20 proc. oraz 80 proc. płatne w 40-miesięcznych ratach od kwoty 50-krotność minimalnego wynagrodzenia – łącznie ok. 175,5 tys. zł.

Drugi wariant odpraw został przygotowany dla pracowników ze stażem powyżej 10 lat. W tym przypadku górnicy mogliby liczyć na: jednorazową wypłatę w wysokości 50-krotność miesięcznego minimalnego wynagrodzenia – 175,5 tys. zł lub jednorazową wypłatę 20 proc. oraz 80 proc. płatne w 40-miesięcznych ratach od kwoty 80-krotność minimalnego wynagrodzenia – łącznie ok. 280,8 tys. zł.

- Zwiększenie wartości odprawy zachęci większą ilość uprawnionych osób do skorzystania z mechanizmów socjalnych, a tym samym wpłynie pozytywnie na sytuację finansową przedsiębiorstw. Dodatkowo zaproponowane zasady powinny przyczynić się do tego, że proces transformacji w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia będzie miał łagodniejszy przebieg. Z przeszłości wiemy, że nie wszyscy pracownicy korzystający z odpraw jednorazowych są racjonalnie gospodarować pozyskanymi środkami "– czytamy w uzasadnieniu do propozycji PGG, Południowy Koncern Węglowy oraz Węglokoks Kraj.

Zwrócono również uwagę, że system etapowej wypłaty odprawy przyczyni się do tego, że pracownicy rozwiązujący stosunek pracy przez dłuższy okres będą zabezpieczeni w zakresie posiadania środków na bieżące funkcjonowanie. Nowowprowadzony art. 2a uniemożliwi pracownikom, którzy okres do uzyskania uprawnień emerytalnych będzie mniejszy niż 3 lata - skorzystania z wysokich odpraw pieniężnych co byłoby postrzegane jako społecznie nieakceptowalne.