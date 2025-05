Zdaniem ministerstwa oczekiwanym efektem wejścia w życie projektu jest kontynuacja procesu stopniowego wygaszenia działalności 17 podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny energetyczny w Polsce w sposób społecznie akceptowalny i niewpływający negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Celem przepisów przyznających świadczenia pracownikom ma być zminimalizowanie negatywnych skutków społecznych kontynowania procesu stopniowej likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny energetyczny. - W projektowanych przepisach zachowuje się podobny charakter świadczeń socjalnych, jednocześnie zmniejszając do 3 lat okres stażu pracy uprawniającego do uzyskania jednorazowej odprawy pieniężnej oraz zwiększając kwotę tej odprawy z uwzględnieniem skumulowanego wskaźnika inflacji w stosunku do 2021 r. Powyższe powinno stanowić zachętę do skorzystania z tych rozwiązań przez jak największą liczbę osób – czytamy w uzasadnieniu.

Zamykanie kopalń zgodnie z umową społeczną

W OSR założono, że w ciągu najbliższych 10 lat projektowane zmiany pozwolą na zakończenie wydobycia i rozpoczęcie likwidacji w 6 zakładach: Bobrek, Wujek, Sośnica, Bolesław Śmiały, Bielszowice i Halemba. Projekt ustawy nie zakłada przyspieszenia zamykania kopalń względem harmonogramu z umowy społecznej z 2021 r. (wyjątkiem jest kopalnia Bobrek, która zostanie zamknięta wcześniej przez tąpnięcie, które uniemożliwia dalsze wydobycie węgla w bezpieczny sposób).

– Głównym celem wprowadzenia proponowanych zmian do ustawy jest kontynowanie procesu trzystopniowego wygaszania działalności podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny inny niż koksujący, zgodnie z harmonogramem, ujętym w pkt IV umowy społecznej. Wyjątek w tym zakresie dotyczy zakładu górniczego KWK Bobrek, należącego do przedsiębiorcy Węglokoks Kraj S.A., który zgodnie z ww. harmonogramem miał zakończyć eksploatację w 2040 r. Jednak z uwagi na warunki geologiczno-górnicze, likwidacja ww. zakładu górniczego będzie musiała nastąpić we wcześniejszym terminie – czytamy w uzasadnieniu.