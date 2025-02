W 2024 r. spadło także wydobycie węgla w Polsce. Co prawda, dysponujemy obecnie jedynie danymi za 11 miesięcy poprzedniego roku, ale już one pokazują, że polskie kopalnie wydobyły 40 mln ton węgla kamiennego. W całym poprzednim roku było to 48 mln ton. W grudniu, dla którego jeszcze oficjalnych statystyk brak, wydobycie mogło wynieść ok. 4 mln ton. Poprzedni rok będzie więcej kolejnym z rekordowo niskim wydobyciem węgla w Polsce.