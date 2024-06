Zaostrzone normy jakości dla węgla mogą wejść dwa lata później

Szczegóły zakazu

Zgodnie z projektem od 1 lipca 2029 r. sortymentów węgiel kostka, węgiel orzech, węgiel groszek i węgiel miał. Będą natomiast wprowadzane do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z nowymi wymaganiami a więc: zawartość popiołu na poziome do 7 proc., zawartość opałowa od 26 MJ/kg; zawartość wilgoci całkowitej do 11 proc.). Wedle przepisów z końca 2022 r. obecnie jest to 12 proc. dla zawartości popiołu, 21- 22 MJ/kg zawartości opałowej i 20 proc. zawartość wilgoci całkowitej. Przypomnijmy jednak, że zostały zawieszone w maju 2023 r.

W celu dochowania zasady równości traktowania podmiotów zaproponowano przepisy przejściowe. Wedle projektu rozporządzenia, w ramach którego do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku sortymentu węgiel kostka i węgiel orzech będzie dopuszczona maksymalna zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,7 proc. (taki jak obecnie) oraz maksymalną zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20 proc. Dla sortymentu węgiel groszek, w ramach którego do dnia 1 września 2024 r. dopuszcza się maksymalną zawartość popiołu na poziomie 14 proc. maksymalną zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,7 proc. oraz maksymalną zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20 proc. (Tak jak obecnie).

W kolejnych latach, aż do 30 czerwca 2029 r. będzie okres przejściowy, do którego będzie się trzeba dostosować. – Stopniowa zmiana parametrów paliw – rozłożona w czasie, w ramach czterech okresów, zapewniając tym samym producentom wprowadzającym do obrotu paliwa jak i użytkownikom – obywatelom odpowiedni okres dostosowania – podkreśla w Ocenie Skutków Regulacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Dla surowca węgiel kostka we okresie od wejścia w życie rozporządzenia do 31.08.2024 r. – maksymalna zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,7 proc., a maksymalna zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20 proc. Z kolei w okresie od 1.09.2024 r. do 30.06.2025 r. nastąpi zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,7 proc. na poziom 1,2 proc., zmiana zawartości wilgoci całkowitej z poziomu 20 proc. na poziom 15 proc., Od 1.07.2025 r. do 30.06.2027 r. nastąpi zmiana zawartości popiołu z poziomu 12 proc. na poziom 10 proc., a zmiana wartości opałowej z poziomu 22 MJ/kg na poziom 24 MJ/kg. Z kolei okres od 1.07.2027 r. do 30.06.2029 r. nastąpi miana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,2 proc. na poziom 1 proc.

Dla węgla rodzaju orzech w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31.08.2024 r. – maksymalna zawartość siarki całkowitej wynosić będzie 1,7 proc., a maksymalna zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20 proc. W okresie od 1.09.2024 do 30.06.2025 r. nastąpi zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,7 proc. na poziom 1,2 proc. oraz zmiana zawartości wilgoci całkowitej z poziomu 20 proc. na poziom 15 proc. W okresie od 1.07.2025 r. do 30.06.2027 r. wejdzie w życie zmiana zawartości popiołu z poziomu 12 proc. na poziom 10 proc., oraz zmiana wartości opałowej z poziomu 22 MJ/kg na poziom 24 MJ/kg. Z kolei od 1.07.2027 r. do 30.06.2029 r. zawartości siarki całkowitej zostanie obniżona z poziomu 1,2 proc. na poziom 1 proc.

z kolei dla węgla — groszek, w kresie od wejście w życie rozporządzenia do 31.08.2024 r. – maksymalną zawartość popiołu ustalono na poziomie 14 proc., maksymalną zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,7 proc. oraz maksymalną zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20 proc. Z kolei od 1.09.2024 do 30.06.2025 r. dojdzie do zmiany zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,7 proc. na poziom 1,2 proc., zmiana zawartości wilgoci całkowitej z poziomu 20 proc. na poziom 15 proc., Z kolei w okresie od 1.07.2025 r. do 30.06.2027 r. ma dojść do zmiany zawartości popiołu z poziomu 12 proc. na poziom 10 proc., a wartości opałowej z poziomu 22 MJ/kg na poziom 24 MJ/kg.Z kolei od 1.07.2027 r. do 30.06.2029 r. dojdzie zaś do zmiany zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,2 proc. na poziom 1 proc.