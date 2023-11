Rolnicy i kopalnie zarobią na dwutlenku węgla

Bruksela zaczyna oficjalne przygotowania do wprowadzenia pierwszych unijnych ram certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla. Rada Europejska przyjęła mandat negocjacyjny do rozmów z Parlamentem Europejskim w sprawie wniosku o ustanowienie nowych ram certyfikacji, co oznacza, ze przedstawiciele krajów UE zgodzili się co do propozycji przepisów nowego rozporządzenia, które teraz będą dalej uzgadnianie z Parlamentem.

Reklama

Bruksela ma nadzieję, że certyfikacja sprawi, iż technologie będą bardziej popularne i szybciej wdrażane. Na sprzedaży kredytów węglowych już zaczynają zarabiać rolnicy, to dla nich spora szansa na dodatkowe dochody. Ciekawe są technologie związane z magazynowaniem CO2 pod ziemią.

Bruksela reguluje

Trilog to jeden z oficjalnych etapów ustanawiania nowego prawa, o dużym znaczeniu dla ochrony środowiska, ponieważ unijne certyfikaty dla technologii zbierania i magazynowania CO2 mają przyspieszyć działania Europy, ale też, ma nadzieje Rada, pozwoli zwalczać zjawisko greenwashingu. W tle jest ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia C i dojście do neutralności klimatycznej do 2050 r., w czym pomoże usuwanie z atmosfery coraz większych ilości CO2.