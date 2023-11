Wysokie ceny polskiego węgla wzmacnia popyt z Ukrainy

Nastąpiło także lekkie ożywienie na rynku europejskim, bo ponownie gaz jest droższym o ok. 20 proc. paliwem od węgla (uwzględniając emisje CO2). Na zachodzie w pierwszej kolejności uruchamiana jest większa moc elektrowni węglowych, co także sprzyja popytowi i wyższej cenie.

Wysokie ceny węgla energetycznego nie przełożą się na razie na większą produkcję tego surowca w JSW, która zarabia głównie na węglu koksującym. – Nadal jest on droższy o ok. 150 dol. Cena węgla energetycznego to ok. 120 dol., zaś za tonę węgla koksującego trzeba zapłacić 270–300 dol. Udział węgla energetycznego w sprzedaży JSW stanowi ledwie 20 proc., ale rosnące ceny mogą w III i IV kw. przełożyć się na wyższą cenę, tak jak rok wcześniej – prognozuje analityk. JSW nie planuje mimo to zwiększania wydobycia węgla energetycznego. – JSW prowadzi działalność inwestycyjną zgodnie z obowiązującą strategią, która zakłada wzrost uzysku węgla koksowego powyżej 90 proc., a co za tym idzie – maksymalne ograniczenie produkcji węgla do celów energetycznych – informuje nas biuro prasowe JSW.

Wysokie ceny to dobre informacje dla Bumechu, a w mniejszym stopniu dla Bogdanki. – Bumech wysyła coraz więcej do Ukrainy po dobrej cenie. Będzie to widać w dobrych wynikach na III kw. względem II kw. W Bogdance tego efektu jeszcze nie zobaczymy, bo ze względu na strukturę kontraktów większych możliwości sprzedaży nie ma, na co wpływa także fakt, że jako spółka Skarbu Państwa zwykle wolniej reaguje na krótkoterminowe trendy – mówi Szkopek.

Ukraińcy kupują węgiel po cenach ARA, co daje szansę, że po złym II kw. polskich spółek węglowych w III zobaczymy odbicie. Ukraina pozbawiona jest dostępu do własnych kopalń, a szykuje się do zimy.