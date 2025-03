Złagodzenie norm dla banków

Obecnie banki muszą zobowiązać się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w finansowych przez siebie podmiotach, inwestycji do zera netto do 2050 r. i dostosować się do globalnego scenariusza, w którym wzrost średniej temperatury długoterminowej zostanie ograniczony do 1,5°C od poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zgodnie z nową propozycją członkowie zobowiązaliby się do dostosowania swoich działań do mniej uciążliwego celu, jakim jest utrzymanie ocieplenia „znacznie poniżej 2°C” i do podjęcia wysiłków, aby utrzymać je na poziomie 1,5°C.

Świat przekroczył 1,5°C ocieplenia w zeszłym roku po raz pierwszy w historii, chociaż nie jest to jeszcze wprost naruszenie porozumienia paryskiego. Wzmocniło to jednak obawy naukowców, że zmiany klimatu przyspieszają jeszcze szybciej, niż oczekiwano. ONZ prognozuje, że świat jest na dobrej drodze do osiągnięcia ocieplenia o 2,9°C do końca stulecia.

James Vaccaro, starszy współpracownik w Cambridge Institute for Sustainability Leadership, powiedział, że propozycja NZBA jest „odzwierciedleniem rzeczywistości” dla banków. Może ona ułatwić dołączenie do porozumienia azjatyckim bankom, które mają problemy ze spełnianiem zasad, „umożliwiając większy rozpęd pomimo wycofywania się banków w USA”.

Zgodnie z propozycją, grupa może bardziej skupić się na pomaganiu członkom w budowaniu wiedzy technicznej potrzebnej do publikowania rachunków węglowych i planów przejściowych, a także na pomaganiu im w angażowaniu się w politykę rządową w zakresie działań klimatycznych.

Niezależnie od sojuszu banki przeformułowały plany klimatyczne i przeorganizowały kadrę kierowniczą. Morgan Stanley powiedział w zeszłym roku, że jego cele dotyczące pożyczek będą odzwierciedlać świat, który ociepli się o 1,7°C, a nie o 1,5°C. Bank HSBC zapowiedział, że może ponownie rozważyć swoje cele dotyczące finansowanych emisji pod koniec tego roku, a Wells Fargo zrezygnował z celu osiągnięcia zerowych emisji netto finansowanych do 2050 r.

Do sojuszu klimatycznego nie należą polskie banki z udziałem Skarbu Państwa. Są tam jednak europejskie instytucje finansowe działające w Polsce, jak holenderski ING, hiszpański Santander czy francuski BNP Paribas.