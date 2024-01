Minister Paulina Hennig-Kloska zapowiada zmiany w polityce energetycznej Polski

W tym tygodniu kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska zbiera się, by określić harmonogram prac nad nową aktualizacją PEP2040 i rozdzielić zadania - poinformowała na konferencji minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Zmiany w polityce energetycznej

"Jeszcze w tym tygodniu kierownictwo ministerstwa zaplanowało spotkanie w szerszym gronie, by zapoznać się z planami redukcji wytwarzanej energii z węgla i co za tym idzie emisji, który mamy obecnie, i rozpoczęciem prac nad naszą nową aktualizacją PEP2040, którą chcemy przygotować jak najszybciej" - powiedziała. Kierownictwo chce określić harmonogram prac nad aktualizacją PEP2040 i rozdzielić zadania. "Pod koniec tygodnia będziemy mogli powiedzieć coś więcej" - powiedziała minister klimatu dopytywana o termin przygotowania dokumentu.

Nowa data odejścia od węgla?

Efektem tych prac może być nowa data odejścia przez Polskę od spalania węgla. Obecnie – zgodnie z umową społeczną z górnikami – datą wygaszania polskich kopalń to 2049 r. "Obecnie jesteśmy w trakcie przeglądu polityk, które dotyczą klimatu i transformacji oraz planów energetycznych" – wyjaśniła z kolei w Brukseli wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Polsce chce przeprowadzić "bardzo szybką" aktualizację swojego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (NCEP). „Te wieloletnie plany muszą zostać przedłożone w ostatecznej formie do połowy 2024 r. Wszystkie polityki są w trakcie rewizji, a celem jest zintensyfikowanie wysiłków” – mówiła Zielińska, która pytana o ew. zmianę daty odejścia od węgla wskazała, że „musimy to zrobić bardzo szybko, bo tylko z datą końcową możemy planować" - powiedziała Zielińska.

Spadek po poprzednim kierownictwie

Z założeń zmian do PEP 2040 poprzedniego kierownictwa resortu (które ostatecznie nie zostały przyjęte) wynika, że w 2040 r. łączna moc zainstalowana w systemie podwoi się do ok. 130 GW, w tym 88 GW stanowić będą OZE, a 7,8 GW energetyka jądrowa. W 2030 r. moc zainstalowana w OZE ma wzrosnąć do 50 GW. Natomiast w 2040 r. OZE stanowić będzie ok. 68 proc. mocy zainstalowanych w krajowym systemie energetycznym i ponad 50 proc. udziału w produkcji energii elektrycznej, wynika także z dokumentu. Ten dokument trafił do konsultacji społecznych.