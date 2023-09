Marcin Wasilewski, EIT InnoEnergy: Rynek potrzebuje transformacji

Jako InnoEnergy dajemy podmiotom publicznym i prywatnym szereg narzędzi, które pomagają w budowie bardziej konkurencyjnej i zielonej gospodarki. Przykładowo, współtworzymy Europejski Sojusz Bateryjny (EBA250), w którym uczestniczą wszyscy istotni europejscy gracze z tego obszaru, w tym także coraz liczniejsze podmioty z Polski i naszego regionu. Wzmacniamy też sojusze na rzecz zielonego wodoru oraz technologii fotowoltaicznych. Rozwój OZE musi być połączony z budową przemysłu produkcyjnego w Europie. Transformacja energetyki musi być szansą i impulsem dla nowych miejsc pracy przy produkcji nowych, zielonych technologii. Także w tych ekosystemach widzimy duży potencjał wzrostu i roli polskiego biznesu.

Staramy się aktywnie inwestować w Polsce i wspierać kluczowe dla zielonej transformacji branże. Jedna z naszych spółek portfelowych, firma Nevomo, opracowała rewolucyjne w skali świata rozwiązanie, które pozwala na wdrożenie lewitacyjnej kolei magnetycznej na istniejących już torach. Niedawno zespół Nevomo podpisał w tej sprawie umowę z francuskimi kolejami. Wspieramy sektor pomp ciepła, a także pomagamy rozwijać biogazownię opartą na zużytych fusach kawowych z warszawską firmą EcoBean. Jesteśmy też obecni na rynku zrównoważonego oświetlenia dzięki firmie Gradi. Liczę, że dzięki pozyskanemu na poziomie europejskim finansowaniu nasz potencjał inwestycyjny w Polsce znacząco wzrośnie.

A mamy do zaoferowania przewagi nad innymi gospodarkami?

Niestety, w ciągu ostatnich lat niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o rozwiązanie problemów energetyki i tego, jak ona odstaje od europejskich standardów. To, co oferujemy – np. niższe koszty pracy, wolny rynek, dostęp do kadry naukowej – pozostaje na stałym poziomie. Element zielonej energii do niedawna nie odgrywał większej roli, ale zaczyna mieć znaczenie fundamentalne w zakresie śladu węglowego naszych produktów. Nie zadbaliśmy o to w ostatnich latach i teraz jest ostatnia szansa na podjęcie konkretnych działań w tym obszarze.

Wolniejsza transformacja nam zaszkodzi?

To jest moim zdaniem duże zagrożenie. Spowolnienie transformacji będzie odbijało się na spadku udziału inwestycji zagranicznych w Polsce. Nasz kraj może przegrać z innymi gospodarkami regionu, które są bardziej zaawansowane w procesie transformacji energetycznej. W Polsce nie mamy powszechnego, nieograniczonego dostępu do zielonej energii, a to teraz często decyduje o wyborze kraju pod inwestycje. W tym wyścigu przegrywamy także przez ograniczony dostęp do środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Potencjał i zasoby, które mamy, mogą przestać wystarczać. Musimy starać się aktywniej budować narzędzia reindustrializacji i rozwijać miks energetyczny. Cieszy nas to, jak te działania udają się w innych regionach, np. we Francji, gdzie mamy kilka inicjatyw przemysłowych. Jedna z nich, spółka Verkor, uruchomiona we współpracy z InnoEnergy i partnerami branżowymi, zebrała właśnie rundę finansowania serii C o wartości ponad 2 mld euro. Fundusze będą przeznaczone na budowę gigafabryki baterii.

Czyli zielona energia to czynnik decydujący?

To nie jest kwestia jednego czynnika, ale rzeczywiście – patrząc np. na łańcuch dostaw w sektorze wodorowym – dostęp do zielonej energii jest kluczowy. W Polsce mamy szansę na produkcję zielonego wodoru, m.in. za sprawą morskich farm wiatrowych. Z tych samych powodów, a także dzięki dostępowi do logistyki portowej, region pomorski mógłby też odgrywać kluczową rolę w produkcji zielonej stali czy zielonych nawozów. Jako InnoEnergy rozwijamy już podobne projekty, m.in. we Francji i Hiszpanii, i jesteśmy otwarci, by dzielić się tymi doświadczeniami i inwestować także w Polsce.