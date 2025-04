Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Krzysztof Galos przypominał podczas panelu poświęconemu górnictwu na Europejskim Kongresie Gospodarczym, że istnieje lista 34 surowców krytycznych w Unii Europejskiej. – W Polsce w tym momencie w większych ilościach produkowane są dwa, czyli miedź i węgiel koksujący. W większych ilościach kilka innych, takich nie ma. I to jest ta rzeczywistość na teraz. (…). My mówimy głównie o metalach, czyli o rudach metali, o wydobyciu rud metali. My żadnej kopalni rud metali nie zbudowaliśmy w Polsce od 50 lat, więc pod tym względem to jest dla nas bardzo duże wyzwanie, żebyśmy mogli myśleć o ewentualnych nowych kopalniach rud metali – powiedział.

Pytany, czy takie możliwość są, powiedział, że należałoby wyszukać możliwości powrotu do pewnych większych poziomów wydobycia rud miedzi. – Być może w zupełnie nowych projektach górniczych, być może w jakimś układzie KGHM z innymi inwestorami. Przykład nowo udokumentowanego nowego złoża. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest wejście w potencjalną eksploatację rud innych metali, które też są udokumentowane za sobą. I tu przykładem jest Myszków i złoża wolframu, molibdenu i miedzi. To złoże mogłoby być takim potencjalnym przykładem. Trzeci element to jest to, co siedzi w ziemi, a o czym dokładnie jeszcze nie wiemy. Tylko to jest perspektywa dużo bardziej odległa – powiedział.

Wiceminister złożył także deklaracje dotyczącą nowych poszukiwań surowców krytycznych. – Za miesiąc ogłosimy kolejny program poszukiwania surowców. To jest coś, do czego nas obliguje Unia Europejska. Ja jestem za to odpowiedzialny i tam pewne działania będą pokazane co do niektórych metali ziem rzadkich i perspektywy ich poszukiwania. Jednak perspektywa, że będziemy tego szukać jest odległa więc nawet gdybyśmy coś znaleźli, potencjalne powstanie kopalni przy spełnieniu wszystkich warunków koncesyjnych, środowiskowych, społecznych, to jest to odległa perspektywa – powiedział Galos.