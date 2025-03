KE ogłosiła 47 strategicznie ważnych projektów. Wśród nich dwa z Polski

Elemental Battery Metals z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim prowadzi zakład przetwarzania odpadów i produkcję „zielonych” metali, które są wykorzystywane w procesie wytwarzania czystej energii i mogą pomóc w transformacji energetycznej. KE wybrała projekt recyklingowy POLVOLT firmy, którego celem jest odzyskiwanie z baterii niklu, miedzi, kobaltu, litu, manganu oraz metali z grupy platynowców.

Druga firma znad Wisły, która znalazła się na liście KE, to producent metali, chemikaliów i wyrobów chemicznych Mkango Polska z siedzibą w Warszawie. Bruksela uznała za ważny dla interesów Wspólnoty budowany przez spółkę w Puławach zakład rafinacji pierwiastków ziem rzadkich. Ma on zagwarantować dostawy surowców takich jak neodym, wykorzystywanych do produkcji magnesów.