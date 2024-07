Azoty biją na alarm: ustawa gazowa zaszkodzi. Zaniepokojonych jest więcej

Energetyka także zaniepokojona

Podobnie jak Azoty, Orlen, KGHM oraz PGE apelują o analizę zaproponowanych uwag oraz wdrożenie zmian do projektu w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i surowcowego państwa.

- Nałożony m.in. na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi lub obrotem gazem ziemnym z zagranicą lub będące zleceniodawcą usługi przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego, może być niewykonalny przez te przedsiębiorstwa w przypadku, gdy przerwy w dostawach gazu ziemnego do odbiorców chronionych, będą skutkiem niewłaściwego działania sieci przesyłowej gazu, za której ruch i eksploatację odpowiada inne przedsiębiorstwo – operator systemu przesyłowego gazowego. Może to mieć miejsce w warunkach wystąpienia zakłócenia funkcjonowania największej pojedynczej infrastruktury gazowej – wskazuje PGE w uwagach do projektu ustawy.

Zdaniem PGE, w projekcie nie przewidziano rozwiązań odnoszących się do zawartych przed wejściem w życie nowelizacji i realizowanych po październiku 2025 r. umów na dostawy gazu, nie przewidujących dodatkowych kosztów, które zostaną dodane w związku z projektowanymi zmianami. - W związku z powyższym należy odnieść się w ustawie do tej problematyki, ustalając ewentualną podstawę i wysokość kosztów odnoszących się do ww. umów – uważa PGE.