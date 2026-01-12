Pięć tankowców zajętych przez USA

Przypomnijmy, że Amerykanie zajęli od końca grudnia 2025 r. pięć tankowców floty cieni przewożących ropę rosyjską i wenezuelską. Ostatni w końcu minionego tygodnia. „The Wall Street Journal”, powołując się na anonimowych urzędników i firmę Vanguard, napisał, że 9 stycznia Straż Przybrzeżna USA dokonała abordażu tankowca „Olina” na Morzu Karaibskim, objętego sankcjami USA. Jednostka, wcześniej nazywana „Minerwa M”, jest objęta sankcjami USA za transport rosyjskiej ropy. Tankowiec obecnie pływa pod banderą Timoru Wschodniego.

Według agencji Reuters Amerykanie przejęli tankowiec u wybrzeży Trynidadu i Tobago, bardzo blisko Wenezueli. Według źródeł w agencji „Olina” opuściła Wenezuelę w zeszłym tygodniu z pełnym ładunkiem ropy jako część flotylli, ale została zmuszona do zawrócenia z powodu blokady morskiej USA.

Ukraina: Kreml nie reaguje, bo się boi

Ukraina uważnie śledzi reakcje Moskwy na sytuację z flotą cieni Putina. – Rosja nie decyduje się ingerować w działania Stanów Zjednoczonych mające na celu zatrzymanie rosyjskich tankowców – oświadczył w sobotę 10 stycznia rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmitrij Pleteńczuk, cytowany przez agencję Unian.

„Jeśli chodzi o zatrzymanie rosyjskich tankowców przez Stany Zjednoczone, Rosjanie mogą walczyć z NATO jedynie w studiu Sołowjowa (kremlowski propagandzista – red.). W realnej przestrzeni mogą jedynie przyglądać się, jak prawdziwe supermocarstwo robi, co chce” – podkreślił Pleteńczuk.