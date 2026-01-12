Aktualizacja: 12.01.2026 14:54 Publikacja: 12.01.2026 12:26
USA rozpoczęły polowanie na rosyjskie statki z tzw. floty cieni
Foto: Bloomberg
Stany Zjednoczone będą nadal przechwytywać tankowce floty cieni przewożące objętą sankcjami ropę. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell ogłosił to na swoim profilu w mediach społecznościowych w weekend.
„Blokada Departamentu Wojny na Morzu Karaibskim nadal obowiązuje – i jest bardzo skuteczna. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin co najmniej siedem tankowców floty cieni zawróciło, aby uniknąć przechwycenia – bo wiedzą, co to znaczy” – napisał rzecznik Pentagonu. Urzędnik podkreślił, że: „Dni, w których na naszej półkuli kwitła działalność przestępcza, minęły”.
Rzecznik Pentagonu dodał, że agencja, we współpracy z partnerami, będzie śledzić i przechwytywać wszystkie tankowce floty cieni „w dowolnym czasie i miejscu, według własnego uznania”.
Czytaj więcej
To zupełnie nowa sytuacja w kraju, którego gospodarkę utrzymuje w pionie wydobycie i eksport suro...
Przypomnijmy, że Amerykanie zajęli od końca grudnia 2025 r. pięć tankowców floty cieni przewożących ropę rosyjską i wenezuelską. Ostatni w końcu minionego tygodnia. „The Wall Street Journal”, powołując się na anonimowych urzędników i firmę Vanguard, napisał, że 9 stycznia Straż Przybrzeżna USA dokonała abordażu tankowca „Olina” na Morzu Karaibskim, objętego sankcjami USA. Jednostka, wcześniej nazywana „Minerwa M”, jest objęta sankcjami USA za transport rosyjskiej ropy. Tankowiec obecnie pływa pod banderą Timoru Wschodniego.
Czytaj więcej
Donald Trump pochwalił się przed światem, że zajęty przez Amerykanów tankowiec rosyjskiej floty c...
Według agencji Reuters Amerykanie przejęli tankowiec u wybrzeży Trynidadu i Tobago, bardzo blisko Wenezueli. Według źródeł w agencji „Olina” opuściła Wenezuelę w zeszłym tygodniu z pełnym ładunkiem ropy jako część flotylli, ale została zmuszona do zawrócenia z powodu blokady morskiej USA.
Ukraina uważnie śledzi reakcje Moskwy na sytuację z flotą cieni Putina. – Rosja nie decyduje się ingerować w działania Stanów Zjednoczonych mające na celu zatrzymanie rosyjskich tankowców – oświadczył w sobotę 10 stycznia rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmitrij Pleteńczuk, cytowany przez agencję Unian.
Czytaj więcej
Władze Indii nakazały rafineriom składanie cotygodniowych raportów na temat źródeł pochodzenia pr...
„Jeśli chodzi o zatrzymanie rosyjskich tankowców przez Stany Zjednoczone, Rosjanie mogą walczyć z NATO jedynie w studiu Sołowjowa (kremlowski propagandzista – red.). W realnej przestrzeni mogą jedynie przyglądać się, jak prawdziwe supermocarstwo robi, co chce” – podkreślił Pleteńczuk.
Rzecznik ukraińskiej floty dodał, że zgodnie z międzynarodowym prawem morskim jednostki eskortowane przez personel wojskowy tracą status cywilny. „Z jednej strony sytuacja wymaga eskorty, ale z drugiej strony status jednostki cywilnej zostaje natychmiast utracony”. A to oznacza, że zajęte tankowce floty cieni stają się obiektami wojskowymi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To zupełnie nowa sytuacja w kraju, którego gospodarkę utrzymuje w pionie wydobycie i eksport surowców energetycz...
Zdaniem prezydenta Trumpa to przede wszystkim amerykańskie koncerny mają ponownie rozkręcić wart miliardy dolaró...
Podczas spotkania z przedstawicielami największych firm naftowych z USA prezydent Trump naciskał na nich, by jak...
Plan Donalda Trumpa dotyczący zaangażowania amerykańskich koncernów w naftowy przemysł Wenezueli nie wzbudził en...
Marynarka Wojenna USA „jest w trakcie przejmowania” tankowca Olina u wybrzeży Trynidadu i Tobago. To już piąty t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas