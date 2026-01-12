Reklama

Amerykanie zajmują tankowce floty cieni. Kreml na razie nie reaguje

USA rozpoczęły polowanie na rosyjskie statki. W ciągu doby co najmniej siedem tankowców rosyjskiej floty cieni zawróciło, aby uniknąć przechwycenia przez Amerykanów. Biały Dom ostrzegł, że zajmie każdy statek z nielegalną ropą.

Publikacja: 12.01.2026 12:26

USA rozpoczęły polowanie na rosyjskie statki z tzw. floty cieni

USA rozpoczęły polowanie na rosyjskie statki z tzw. floty cieni

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Stany Zjednoczone będą nadal przechwytywać tankowce floty cieni przewożące objętą sankcjami ropę. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell ogłosił to na swoim profilu w mediach społecznościowych w weekend.

„Blokada Departamentu Wojny na Morzu Karaibskim nadal obowiązuje – i jest bardzo skuteczna. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin co najmniej siedem tankowców floty cieni zawróciło, aby uniknąć przechwycenia – bo wiedzą, co to znaczy” – napisał rzecznik Pentagonu. Urzędnik podkreślił, że: „Dni, w których na naszej półkuli kwitła działalność przestępcza, minęły”.

Rzecznik Pentagonu dodał, że agencja, we współpracy z partnerami, będzie śledzić i przechwytywać wszystkie tankowce floty cieni „w dowolnym czasie i miejscu, według własnego uznania”.

Pięć tankowców zajętych przez USA

Przypomnijmy, że Amerykanie zajęli od końca grudnia 2025 r. pięć tankowców floty cieni przewożących ropę rosyjską i wenezuelską. Ostatni w końcu minionego tygodnia. „The Wall Street Journal”, powołując się na anonimowych urzędników i firmę Vanguard, napisał, że 9 stycznia Straż Przybrzeżna USA dokonała abordażu tankowca „Olina” na Morzu Karaibskim, objętego sankcjami USA. Jednostka, wcześniej nazywana „Minerwa M”, jest objęta sankcjami USA za transport rosyjskiej ropy. Tankowiec obecnie pływa pod banderą Timoru Wschodniego.

Według agencji Reuters Amerykanie przejęli tankowiec u wybrzeży Trynidadu i Tobago, bardzo blisko Wenezueli. Według źródeł w agencji „Olina” opuściła Wenezuelę w zeszłym tygodniu z pełnym ładunkiem ropy jako część flotylli, ale została zmuszona do zawrócenia z powodu blokady morskiej USA.

Ukraina: Kreml nie reaguje, bo się boi

Ukraina uważnie śledzi reakcje Moskwy na sytuację z flotą cieni Putina. – Rosja nie decyduje się ingerować w działania Stanów Zjednoczonych mające na celu zatrzymanie rosyjskich tankowców – oświadczył w sobotę 10 stycznia rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmitrij Pleteńczuk, cytowany przez agencję Unian.

„Jeśli chodzi o zatrzymanie rosyjskich tankowców przez Stany Zjednoczone, Rosjanie mogą walczyć z NATO jedynie w studiu Sołowjowa (kremlowski propagandzista – red.). W realnej przestrzeni mogą jedynie przyglądać się, jak prawdziwe supermocarstwo robi, co chce” – podkreślił Pleteńczuk.

Rzecznik ukraińskiej floty dodał, że zgodnie z międzynarodowym prawem morskim jednostki eskortowane przez personel wojskowy tracą status cywilny. „Z jednej strony sytuacja wymaga eskorty, ale z drugiej strony status jednostki cywilnej zostaje natychmiast utracony”. A to oznacza, że zajęte tankowce floty cieni stają się obiektami wojskowymi.

Źródło: rp.pl

Surowce Ropa Naftowa sankcje tankowiec flota cieni
