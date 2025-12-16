Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpłynęły na najniższą od czterech lat cenę ropy Brent na świecie?

Co może oznaczać potencjalne porozumienie pokojowe dla rynku ropy?

Dlaczego analitycy przewidują utrzymanie nadpodaży ropy w 2026 roku?

Jakie są obecnie warunki sprzedaży rosyjskiej ropy na globalnym rynku?

Cena ropy marki Brent we wtorek w pierwszej połowie dnia wynosiła 59,67 dol. za baryłkę, co oznacza spadek o 1,44 proc. Jest to najniższy poziom od 2021 r., z wyjątkiem 5 maja 2025 r., kiedy to ropa na krótko spadła poniżej 60 dol., ale zamknęła dzień powyżej tego poziomu. Amerykańska ropa WTI zamknęła poniedziałkowy handel także na najniższym poziomie od lutego 2021 r. – 55,83 dol. za baryłkę.

Rynek ropy liczy na pokój w Ukrainie

„Ropa Brent dziś rano potaniała poniżej 60 dol. za baryłkę, ponieważ rynek ocenia potencjalne porozumienie pokojowe, które doprowadzi do pojawienia się dodatkowych wielkości rosyjskiej ropy i dalszej nadpodaży na rynku” – powiedział agencji Reutera Janiv Shah, analityk Rystad.

„Ropa naftowa nadal znajduje się pod presją, ponieważ dzisiejsze nagłówki wskazują na rosnący konsensus co do możliwego zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą. Chociaż zawieszenie broni nie doprowadzi do nagłego powrotu rosyjskiej ropy na rynek, znacznie zmniejszy ryzyko przyszłych zakłóceń w dostawach” – powiedziała Bloombergowi Rebecca Babin z CIBC Private Wealth Group.

Stany Zjednoczone zaoferowały Kijowowi gwarancje bezpieczeństwa na wzór NATO, a europejscy negocjatorzy poinformowali w poniedziałek o postępach w rozmowach w sprawie zakończenia wojny Rosji na Ukrainie, co wzbudziło optymizm co do bliższego zakończenia konfliktu. Jednak Kreml nie jest skłonny do żadnych ustępstw.