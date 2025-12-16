Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny i skutki rekordowej kary nałożonej na Equinor?

Co ujawnia śledztwo Økokrim w sprawie działalności Equinor?

Dlaczego Økokrim uznaje karę za przestępstwami zarówno środowiskowymi, jak i ekonomicznymi?

Jakie jest stanowisko Equinor wobec zarzutów i nałożonej kary?

Økokrim – Krajowy Urząd ds. Dochodzeń i Ścigania Przestępstw Gospodarczych i Środowiskowych Norwegii poinformował we wtorek 16 grudnia o nałożeniu grzywny na norweski koncern naftowo-gazowy Equinor za zanieczyszczenie rafinerii Equinor Refining Norway AS w Mongstad na zachodnim wybrzeżu Norwegii. To największa rafineria kraju, dziennie może przerabiać do 226 tys. baryłek ropy, a w magazynach mieści do 9,44 mln baryłek.

Wycieki ropy, emisje gazów z rafinerii Equinor

Kara za liczone w „latach nieodpowiedniej konserwacji” zanieczyszczenia środowiska, została ustalona na 220 mln koron norweskich (21,66 mln dolarów). A dodatkowe 500 mln koron (49,61 mln dol.) zostanie u Equinor skonfiskowane. Økokrim prowadzi dochodzenie w sprawie firmy od 2021 roku w związku z poważnymi naruszeniami ustawy o zanieczyszczeniach. Dochodzenie było wynikiem zgłoszenia z Agencji Ochrony Środowiska i organizacji Bellona z grudnia 2020 r.

- Firma otrzymała karę grzywny, ponieważ przez dziesięciolecia nie wywiązywała się z obowiązku prawidłowej konserwacji obiektu – mówi cytowana w komunikacie prokurator Maria Bache Dahl, prowadząca sprawę. Doprowadziło to do licznych emisji gazu i wycieków ropy i produktów naftowych z rafinerii. Takie działania miały miejsce w Mongstad w latach 2016-2021. Jedna z emisji mogła spowodować zagrożenie życia ludzi.