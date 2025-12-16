Aktualizacja: 16.12.2025 20:50 Publikacja: 16.12.2025 12:30
Rafineria w Mongstad
Økokrim – Krajowy Urząd ds. Dochodzeń i Ścigania Przestępstw Gospodarczych i Środowiskowych Norwegii poinformował we wtorek 16 grudnia o nałożeniu grzywny na norweski koncern naftowo-gazowy Equinor za zanieczyszczenie rafinerii Equinor Refining Norway AS w Mongstad na zachodnim wybrzeżu Norwegii. To największa rafineria kraju, dziennie może przerabiać do 226 tys. baryłek ropy, a w magazynach mieści do 9,44 mln baryłek.
Kara za liczone w „latach nieodpowiedniej konserwacji” zanieczyszczenia środowiska, została ustalona na 220 mln koron norweskich (21,66 mln dolarów). A dodatkowe 500 mln koron (49,61 mln dol.) zostanie u Equinor skonfiskowane. Økokrim prowadzi dochodzenie w sprawie firmy od 2021 roku w związku z poważnymi naruszeniami ustawy o zanieczyszczeniach. Dochodzenie było wynikiem zgłoszenia z Agencji Ochrony Środowiska i organizacji Bellona z grudnia 2020 r.
- Firma otrzymała karę grzywny, ponieważ przez dziesięciolecia nie wywiązywała się z obowiązku prawidłowej konserwacji obiektu – mówi cytowana w komunikacie prokurator Maria Bache Dahl, prowadząca sprawę. Doprowadziło to do licznych emisji gazu i wycieków ropy i produktów naftowych z rafinerii. Takie działania miały miejsce w Mongstad w latach 2016-2021. Jedna z emisji mogła spowodować zagrożenie życia ludzi.
- Najpoważniejszy przypadek dotyczył uwolnienia 40 ton gazu, który zawierał między innymi siarkowodór w wysokich stężeniach. Uwolnienie stanowiło ryzyko śmierci dla kilku pracowników zakładu. Økokrim uważa, że to tylko zbieg okoliczności, że nikt nie został ranny - zauważa Bache Dahl.
Niewłaściwa konserwacja miała przyczynić się również do licznych znanych i nieznanych wycieków ropy naftowej do gruntu na terenach zakładu, pomimo faktu, że firma nigdy nie posiadała pozwolenia na takie zrzuty. Equinor zanieczyszczał też morze. Økokrim pisze, że „sama firma zebrała z morza i gruntu ponad 200 tysięcy litrów ropy naftowej pochodzącej z działalności rafineryjnej”.
Økokrim podkreśla, że nałożona kara - łącznie 720 mln koron „odzwierciedla oszczędności (Equinor – red.) na wydatkach związanych z niewłaściwą konserwacją. – Ta sprawa jest przykładem tego, że przestępstwo przeciwko środowisku jest jednocześnie przestępstwem ekonomicznym, ponieważ oszczędności ekonomiczne pociągnęły za sobą konsekwencje dla środowiska – mówi Bache Dahl. Zaznacza, że „Økokrim traktuje sprawę bardzo poważnie, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości grzywny. Kwota konfiskaty jest najwyższa w historii”.
Equinor poinformował, że kwestionuje decyzję Økokrim i planuje zaskarżyć karę do Sądu Rejonowego w Hordaland. „Nie zgadzamy się, że firma nie wywiązywała się ze swojego obowiązku prawidłowej konserwacji zakładu przez kilkadziesiąt lat i że oszczędzała na kosztach poprzez nieodpowiednią konserwację” – podkreśla norweski koncern w wydanym oświadczeniu.
Po usunięciu rosyjskich koncernów z unijnej przestrzeni gospodarczej Equinor stał się największym dostawcą gazu i jednym z kluczowych dostawców ropy do Wspólnoty. W 2024 r. Norwegia wyeksportowała do Europy blisko 81 mln ton ropy. Więcej Stary Kontynent kupił tylko w USA (95 mln ton). Unia kupiła też 83,7 mld m3 rurociągowego gazu norweskiego. Dla porównania Gazprom sprzedał w tym czasie 27 mld m3
