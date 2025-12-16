Reklama

Rekordowa kara dla Equinor. Przez wiele lat zatruwał Norwegię

Państwowy norweski koncern energetyczny Equinor musi zapłacić karę o łącznej równowartości ponad 70 mln dol. za zanieczyszczenie środowiska wokół największej rafinerii Norwegii. Proceder miał trwać wiele lat. Firma odrzuca oskarżenia i idzie do sądu.

Publikacja: 16.12.2025 12:30

Rafineria w Mongstad

Rafineria w Mongstad

Foto: Heidi Wideroe/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przyczyny i skutki rekordowej kary nałożonej na Equinor?
  • Co ujawnia śledztwo Økokrim w sprawie działalności Equinor?
  • Dlaczego Økokrim uznaje karę za przestępstwami zarówno środowiskowymi, jak i ekonomicznymi?
  • Jakie jest stanowisko Equinor wobec zarzutów i nałożonej kary?

Økokrim – Krajowy Urząd ds. Dochodzeń i Ścigania Przestępstw Gospodarczych i Środowiskowych Norwegii poinformował we wtorek 16 grudnia o nałożeniu grzywny na norweski koncern naftowo-gazowy Equinor za zanieczyszczenie rafinerii Equinor Refining Norway AS w Mongstad na zachodnim wybrzeżu Norwegii. To największa rafineria kraju, dziennie może przerabiać do 226 tys. baryłek ropy, a w magazynach mieści do 9,44 mln baryłek.

Wycieki ropy, emisje gazów z rafinerii Equinor

Kara za liczone w „latach nieodpowiedniej konserwacji” zanieczyszczenia środowiska, została ustalona na 220 mln koron norweskich (21,66 mln dolarów). A dodatkowe 500 mln koron (49,61 mln dol.) zostanie u Equinor skonfiskowane. Økokrim prowadzi dochodzenie w sprawie firmy od 2021 roku w związku z poważnymi naruszeniami ustawy o zanieczyszczeniach. Dochodzenie było wynikiem zgłoszenia z Agencji Ochrony Środowiska i organizacji Bellona z grudnia 2020 r.

Czytaj więcej

Platforma wiertnicza Equinor ASA na morzu na polu naftowym Johan Sverdrup na Morzu Północnym w Norwe
Ropa
Norweskie platformy wiertnicze pod specjalnym nadzorem. Możliwy rosyjski sabotaż

- Firma otrzymała karę grzywny, ponieważ przez dziesięciolecia nie wywiązywała się z obowiązku prawidłowej konserwacji obiektu – mówi cytowana w komunikacie prokurator Maria Bache Dahl, prowadząca sprawę. Doprowadziło to do licznych emisji gazu i wycieków ropy i produktów naftowych z rafinerii. Takie działania miały miejsce w Mongstad w latach 2016-2021. Jedna z emisji mogła spowodować zagrożenie życia ludzi.

Reklama
Reklama

- Najpoważniejszy przypadek dotyczył uwolnienia 40 ton gazu, który zawierał między innymi siarkowodór w wysokich stężeniach. Uwolnienie stanowiło ryzyko śmierci dla kilku pracowników zakładu. Økokrim uważa, że to tylko zbieg okoliczności, że nikt nie został ranny - zauważa Bache Dahl.

Equinor zanieczyszczał morze i ziemię

Niewłaściwa konserwacja miała przyczynić się również do licznych znanych i nieznanych wycieków ropy naftowej do gruntu na terenach zakładu, pomimo faktu, że firma nigdy nie posiadała pozwolenia na takie zrzuty. Equinor zanieczyszczał też morze. Økokrim pisze, że „sama firma zebrała z morza i gruntu ponad 200 tysięcy litrów ropy naftowej pochodzącej z działalności rafineryjnej”.

Czytaj więcej

Europejscy giganci naftowi tną wydatki na OZE. Skupiają się na czym innym
OZE
Europejscy giganci naftowi tną wydatki na OZE. Skupiają się na czym innym

Økokrim podkreśla, że nałożona kara - łącznie 720 mln koron „odzwierciedla oszczędności (Equinor – red.) na wydatkach związanych z niewłaściwą konserwacją. – Ta sprawa jest przykładem tego, że przestępstwo przeciwko środowisku jest jednocześnie przestępstwem ekonomicznym, ponieważ oszczędności ekonomiczne pociągnęły za sobą konsekwencje dla środowiska – mówi Bache Dahl. Zaznacza, że „Økokrim traktuje sprawę bardzo poważnie, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości grzywny. Kwota konfiskaty jest najwyższa w historii”. 

Equinor poinformował, że kwestionuje decyzję Økokrim i planuje zaskarżyć karę do Sądu Rejonowego w Hordaland. „Nie zgadzamy się, że firma nie wywiązywała się ze swojego obowiązku prawidłowej konserwacji zakładu przez kilkadziesiąt lat i że oszczędzała na kosztach poprzez nieodpowiednią konserwację” – podkreśla norweski koncern w wydanym oświadczeniu.

Czytaj więcej

Norweski Equinor nie będzie już kupować rosyjskiej ropy
Ropa
Norweski Equinor nie będzie już kupować rosyjskiej ropy
Reklama
Reklama

Po usunięciu rosyjskich koncernów z unijnej przestrzeni gospodarczej Equinor stał się największym dostawcą gazu i jednym z kluczowych dostawców ropy do Wspólnoty. W 2024 r. Norwegia wyeksportowała do Europy blisko 81 mln ton ropy. Więcej Stary Kontynent kupił tylko w USA (95 mln ton). Unia kupiła też 83,7 mld m3 rurociągowego gazu norweskiego. Dla porównania Gazprom sprzedał w tym czasie 27 mld m3 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Norwegia Surowce Ropa Naftowa Środowisko naturalne Equinor rafineria
Ropa wraca do czasu pokoju. Jest najtańsza od czterech lat
Ropa
Ropa wraca do czasu pokoju. Jest najtańsza od czterech lat
Pomagają Rosjanom omijać sankcje. Teraz za to zapłacą
Ropa
Pomagają Rosjanom omijać sankcje. Teraz za to zapłacą
Zegar tyka dla Łukoilu. Kto chce przejąć zagraniczne aktywa Rosjan?
Ropa
Zegar tyka dla Łukoilu. Kto chce przejąć zagraniczne aktywa Rosjan?
Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny
Ropa
Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Putin: Indie mają prawo kupować rosyjską ropę jak USA paliwo jądrowe
Ropa
Putin: Indie mają prawo kupować rosyjską ropę jak USA paliwo jądrowe
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama