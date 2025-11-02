Reklama

Celne uderzenie Ukrainy w Rosnieft. Stanął największy terminal nad Morzem Czarnym

Objęty sankcjami USA państwowy rosyjski koncern Rosnieft zatrzymał pracę terminalu naftowego w czarnomorskim porcie Tuapse. Terminal obsługiwał największe tankowce. Większość należała do floty cieni.

Publikacja: 02.11.2025 13:23

Port w Tuapse

Port w Tuapse

Foto: Adobestock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki wpływ na terminal w porcie Tuapse miał atak ukraińskich dronów?
  • Jakie znaczenie ma terminal Tuapse dla rosyjskiego eksportu ropy?
  • Jak atak dronów wpłynął na infrastrukturę portową i tankowce?
  • Jakie są prognozy wpływu sankcji USA na rosyjski sektor naftowy?
  • Jaka jest rola portu Tuapse w kontekście międzynarodowego handlu ropą?
  • Jak zmienił się eksport rosyjskich produktów naftowych w ostatnich miesiącach?

W niedzielę 2 listopada o świcie, ukraińskie drony zaatakowały rosyjski Kraj Krasnodarski. Atak uderzył m.in. w nabrzeże terminalu naftowego Tuapse Marine należącego do Rosnieftu, informuje ukraińska agencja Unian. Jest to drugi atak na port w Tuapse; pierwszy miał miejsce w lutym tego roku. Wtedy uszkodzone zostały magazyny paliw.

Czytaj więcej

Królewiec odcinany od rosyjskiej ropy i paliw. Litwa zatrzymuje tranzyt
Surowce i Paliwa
Królewiec odcinany od rosyjskiej ropy i paliw. Litwa zatrzymuje tranzyt

Rosyjska ropa z Tuapse do 27 krajów

Teraz drony uderzyły w głębokowodne nabrzeże, oddane do użytku w 2013 r.. Ten obiekt portowy został zbudowany specjalnie do obsługi załadunku produktów naftowych Rosnieftu na tankowce. Mieszkańcy nazywają go „Molo Naftowe Rafinerii Tuapse”, ponieważ jest połączone z rafinerią Tuapse i obsługuje jej operacje eksportowe.

Zdolność przeładunkowa Tuapse wynosi około 7 milionów ton ropy i produktów naftowych rocznie. Terminal może obsługiwać największe tankowce – o długości do 250 metrów i zanurzeniu do 15 metrów. Przed wojną terminal wysyłał ładunki rosyjskiej ropy do 27 krajów. Od agresji Putina na Ukrainę Tuapse stało się jednym z najważniejszych portów obsługujących flotę cieni.

Według wstępnych danych, zaatakowano centralną rampę przeładunkową, która jest głównym węzłem przeładunku ropy naftowej i ciężkich produktów naftowych między zbiornikami nabrzeżnymi terminalu a tankowcami. Uważa się, że drugie uderzenie trafiło w nabrzeże załadunkowe. Regionalna grupa zadaniowa potwierdziła atak i zgłosiła uszkodzenia „infrastruktury portowej”. Szczątki drona (dronów?) spadły również na tankowiec, który stanął w płomieniach.

„Uszkodzona została nadbudówka. Załoga tankowca została ewakuowana. Na statku wybuchł pożar” – poinformowało rosyjskie centrum reagowania kryzysowego w oświadczeniu, przytaczanym przez „The Moscow Times”. Według wstępnych doniesień nie ma ofiar śmiertelnych, a na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe.

Czytaj więcej

Giennadij Timczenko
Paliwa
Wiadomo, kto kupi zagraniczny majątek Łukoilu. Pozostanie wśród swoich

Ile straci Kreml na sankcjach USA?

Według źródeł branżowych, w listopadzie eksport produktów naftowych z portu Tuapse miał wynieść około 895 tys. ton, w porównaniu z 888 tys. ton zaplanowanymi na październik. W sumie, od stycznia do września 2025 r., przeładunek eksportowy produktów naftowych przez port Tuapse osiągnął 7,124 mln ton. Tankowce z tego terminalu dostarczały rosyjską ropę i paliwa m.in. do Chin i Indii.

Agencja Unian informowała wcześniej, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że sankcje USA wobec dwóch rosyjskich firm naftowych wejdą w życie 20 listopada tego roku. Dodał, że Rosja może do 2026 r. stracić 50 mld dol. z powodu tych ograniczeń. Jednocześnie Zełenski podkreślił znaczenie wywierania wpływu również na państwa trzecie, które nadal handlują z Rosją.

W październiku eksport rosyjskich produktów naftowych spadł do najniższego poziomu od czasu agresji Putina na Ukrainę. Bloomberg zauważył, że było to spowodowane nie tylko nałożonymi sankcjami, ale także skutecznymi atakami ukraińskich dronów.

Według analityków Vortexy, w ciągu pierwszych 26 dni października Rosja eksportowała średnio 1,89 mln baryłek produktów naftowych dziennie. Jest to najniższy wynik co najmniej od początku 2022 r..

Źródło: rp.pl

Technologie Drony Firmy Rosnieft terminale portowe

Rosyjska ropa z Tuapse do 27 krajów

