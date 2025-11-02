Z tego artykułu się dowiesz: Jaki wpływ na terminal w porcie Tuapse miał atak ukraińskich dronów?

Jakie znaczenie ma terminal Tuapse dla rosyjskiego eksportu ropy?

Jak atak dronów wpłynął na infrastrukturę portową i tankowce?

Jakie są prognozy wpływu sankcji USA na rosyjski sektor naftowy?

Jaka jest rola portu Tuapse w kontekście międzynarodowego handlu ropą?

Jak zmienił się eksport rosyjskich produktów naftowych w ostatnich miesiącach?

W niedzielę 2 listopada o świcie, ukraińskie drony zaatakowały rosyjski Kraj Krasnodarski. Atak uderzył m.in. w nabrzeże terminalu naftowego Tuapse Marine należącego do Rosnieftu, informuje ukraińska agencja Unian. Jest to drugi atak na port w Tuapse; pierwszy miał miejsce w lutym tego roku. Wtedy uszkodzone zostały magazyny paliw.

Rosyjska ropa z Tuapse do 27 krajów

Teraz drony uderzyły w głębokowodne nabrzeże, oddane do użytku w 2013 r.. Ten obiekt portowy został zbudowany specjalnie do obsługi załadunku produktów naftowych Rosnieftu na tankowce. Mieszkańcy nazywają go „Molo Naftowe Rafinerii Tuapse”, ponieważ jest połączone z rafinerią Tuapse i obsługuje jej operacje eksportowe.

Zdolność przeładunkowa Tuapse wynosi około 7 milionów ton ropy i produktów naftowych rocznie. Terminal może obsługiwać największe tankowce – o długości do 250 metrów i zanurzeniu do 15 metrów. Przed wojną terminal wysyłał ładunki rosyjskiej ropy do 27 krajów. Od agresji Putina na Ukrainę Tuapse stało się jednym z najważniejszych portów obsługujących flotę cieni.