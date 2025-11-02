Aktualizacja: 02.11.2025 17:41 Publikacja: 02.11.2025 13:23
Port w Tuapse
Foto: Adobestock
W niedzielę 2 listopada o świcie, ukraińskie drony zaatakowały rosyjski Kraj Krasnodarski. Atak uderzył m.in. w nabrzeże terminalu naftowego Tuapse Marine należącego do Rosnieftu, informuje ukraińska agencja Unian. Jest to drugi atak na port w Tuapse; pierwszy miał miejsce w lutym tego roku. Wtedy uszkodzone zostały magazyny paliw.
Czytaj więcej
Sytuacja w rosyjskiej enklawie wewnątrz Unii Europejskiej jest coraz trudniejsza. Wilno wstrzymuj...
Teraz drony uderzyły w głębokowodne nabrzeże, oddane do użytku w 2013 r.. Ten obiekt portowy został zbudowany specjalnie do obsługi załadunku produktów naftowych Rosnieftu na tankowce. Mieszkańcy nazywają go „Molo Naftowe Rafinerii Tuapse”, ponieważ jest połączone z rafinerią Tuapse i obsługuje jej operacje eksportowe.
Zdolność przeładunkowa Tuapse wynosi około 7 milionów ton ropy i produktów naftowych rocznie. Terminal może obsługiwać największe tankowce – o długości do 250 metrów i zanurzeniu do 15 metrów. Przed wojną terminal wysyłał ładunki rosyjskiej ropy do 27 krajów. Od agresji Putina na Ukrainę Tuapse stało się jednym z najważniejszych portów obsługujących flotę cieni.
Według wstępnych danych, zaatakowano centralną rampę przeładunkową, która jest głównym węzłem przeładunku ropy naftowej i ciężkich produktów naftowych między zbiornikami nabrzeżnymi terminalu a tankowcami. Uważa się, że drugie uderzenie trafiło w nabrzeże załadunkowe. Regionalna grupa zadaniowa potwierdziła atak i zgłosiła uszkodzenia „infrastruktury portowej”. Szczątki drona (dronów?) spadły również na tankowiec, który stanął w płomieniach.
„Uszkodzona została nadbudówka. Załoga tankowca została ewakuowana. Na statku wybuchł pożar” – poinformowało rosyjskie centrum reagowania kryzysowego w oświadczeniu, przytaczanym przez „The Moscow Times”. Według wstępnych doniesień nie ma ofiar śmiertelnych, a na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe.
Czytaj więcej
Firma założona przez najbliższego człowieka Putina kupi zagraniczne aktywa Łukoilu. To transakcja...
Według źródeł branżowych, w listopadzie eksport produktów naftowych z portu Tuapse miał wynieść około 895 tys. ton, w porównaniu z 888 tys. ton zaplanowanymi na październik. W sumie, od stycznia do września 2025 r., przeładunek eksportowy produktów naftowych przez port Tuapse osiągnął 7,124 mln ton. Tankowce z tego terminalu dostarczały rosyjską ropę i paliwa m.in. do Chin i Indii.
Agencja Unian informowała wcześniej, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że sankcje USA wobec dwóch rosyjskich firm naftowych wejdą w życie 20 listopada tego roku. Dodał, że Rosja może do 2026 r. stracić 50 mld dol. z powodu tych ograniczeń. Jednocześnie Zełenski podkreślił znaczenie wywierania wpływu również na państwa trzecie, które nadal handlują z Rosją.
W październiku eksport rosyjskich produktów naftowych spadł do najniższego poziomu od czasu agresji Putina na Ukrainę. Bloomberg zauważył, że było to spowodowane nie tylko nałożonymi sankcjami, ale także skutecznymi atakami ukraińskich dronów.
Według analityków Vortexy, w ciągu pierwszych 26 dni października Rosja eksportowała średnio 1,89 mln baryłek produktów naftowych dziennie. Jest to najniższy wynik co najmniej od początku 2022 r..
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W niedzielę 2 listopada o świcie, ukraińskie drony zaatakowały rosyjski Kraj Krasnodarski. Atak uderzył m.in. w nabrzeże terminalu naftowego Tuapse Marine należącego do Rosnieftu, informuje ukraińska agencja Unian. Jest to drugi atak na port w Tuapse; pierwszy miał miejsce w lutym tego roku. Wtedy uszkodzone zostały magazyny paliw.
Bułgaria zatrzymała eksport produktów naftowych z rafinerii Łukoilu. Decyzja ta została podjęta w związku z nało...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Viktor Orbán chce wyprosić u Donalda Trumpa wyłączenia Węgier spod sankcji na Łukoil i Rosnieft. Jednak nawet Bu...
Rząd USA złożył pisemne zapewnienia, że niemieckie przedsiębiorstwa Rosnieftu są zwolnione z nowych sankcji na...
Węgry, Słowacja i Serbia już odczuwają skutki nowych sankcji Unii i USA. Premier Węgier zapowiada, że będzie dąż...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
W ślad za Indiami, Chiny przerywają import rosyjskiej ropy. To efekt sankcji USA na największych rosyjskich eksp...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas