Gunvor został założony w 1997 r. przez szwedzkiego biznesmena Thorbjörna Törnqvista i Rosjanina Giennadija Timczenkę posiadającego wtedy także paszport fiński. Timczenko (73 lata) uchodzi za najbliższego człowieka rosyjskiego dyktatora. Urodził się w Leningradzie i tam miał poznać Putina w latach 90., gdy ten odpowiadał w leningradzkim magistracie za zagraniczne inwestycje. Timczenko studiował na tamtejszej politechnice. Jest inżynierem elektromechanikiem. Choć media pisały o jego powiązaniach z sowiecką i rosyjską bezpieką, sam temu zaprzeczał. Ten przykładny obywatel ZSRR w 1991 r. zajął się biznesem paliwowym w fińskiej spółce i szybko stał się obywatelem fińskim, zyskując przepustkę na rynki Unii.

W Finlandii Timczenko kupił sobie największy klub hokejowy wraz ze stadionem, inwestował też w nieruchomości. Mieszkał w rezydencji pod Genewą. Majątek Timczenki oceniany był na 22-28 mld dol. (Forbes). Zbił go głównie dzięki Grupie Gunvor.

Największy pośrednik rosyjskiej ropy

Od pojawienia się Timczenki grupa szybko stała się największym na świecie pośrednikiem w sprzedaży rosyjskiej ropy. Do 2014 r. sprzedawała m.in. do 40 proc. ropy największego rosyjskiego producenta – państwowego koncernu Rosnieft.

Złote czasy Gunvor skończyły się w 2012 r., kiedy firma przegrała przetarg na handel produktami Rosnieftu ze światowymi gigantami handlu surowcami – Glencore oraz Shell i Vitol. Gunvor stracił wtedy też kontrakty na sprzedaż ropy z Surgutneftiegaz i TNK-BP. Jego udział w rynku rosyjskiej ropy spadł wtedy z 40 proc. do 15 proc. Dlaczego tak się stało? Przetargi rosyjskich koncernów stały się bardziej transparentne, co zachęciło zachodnie firmy do udziału.