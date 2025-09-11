W czwartek cena ropy Brent wynosiła 67,40 dol. za baryłkę. Zwiększenie rabatu do 10 dol., którego żądają indyjskie rafinerie, spowodowałoby spadek ceny poniżej pułapu 60 dol. za baryłkę, który obowiązuje od grudnia 2022 r., kiedy to kraje G7 i UE zgodziły się na wprowadzenie tego mechanizmu ograniczającego napływ petrodolarów do Rosji.

Sankcje ostrzejsze, egzekwowanie słabe

Jednak w tym roku, biorąc pod uwagę spadek cen ropy, kraje Wspólnoty zdecydowały się na przejście na płynny limit cenowy. Od października limit będzie wynosił 47,60 dol. za baryłkę, więc nawet jeśli Hindusom uda się uzyskać rabat, ropa będzie sprzedawana o około 10 dol. powyżej nowego limitu (w oparciu o bieżące notowania).

Czytaj więcej Ropa Cenowy sufit mocniej przygniótł ropę z Rosji Dziś, 3 września, wszedł w życie nowy pułap cen rosyjskiej ropy. Teraz wynosi on 47,60 dol. za ba...

I choć Stany Zjednoczone nie przyłączyły się do decyzji o obniżeniu limitu, to europejskie firmy dominują na międzynarodowym rynku ubezpieczeń morskich. Rosyjscy dostawcy ropy, którzy z nich korzystają, muszą sprzedawać surowiec po cenie nieprzekraczającej pułap. Oznacza to, że de facto cały handel przejdzie na stare tankowce rosyjskiej floty cieni, które nie posiadają wymaganych przez międzynarodowe prawo ubezpieczeń, a ze względu na to, że liczą nawet po pół wieku, zagrażają bezpieczeństwu żeglugi i środowisku.

Działania Zachodu są za wolne

Komisja Europejska ma tego świadomość. Rzecznik KE potwierdził agencji Reutera, że Komisja będzie próbowała negocjować ze wszystkimi krajami G7 w sprawie przyjęcia obniżonego pułapu cenowego.

– Słabe dotąd egzekwowanie sankcji zachęca przedsiębiorców do ignorowania niektórych lub wszystkich ograniczeń, ponieważ nie boją się oni kar pieniężnych – mówi Richard Bronze, dyrektor ds. geopolityki w Energy Aspects.