Aktualizacja: 11.09.2025 14:28 Publikacja: 11.09.2025 13:58
Indie domagają się od Rosji wiekszych zniżek na ropę
Foto: Sputnik/Roman Naumov/Pool via REUTERS
Indyjscy importerzy zaczęli naciskać na sprzedawców, aby zwiększyli rabat 3-5-krotnie ze względu na zwiększone potencjalne ryzyko nowych sankcji związane z udziałem w handlu z rosyjskim reżimem, poinformowało Reutersa czterech dilerów działających na rynku surowcowym.
Indie domagają się zwiększenia rabatu do 10 dol. za baryłkę w stosunku do ceny ropy marki Brent, aby cena odpowiadała pułapowi cenowemu ustanowionemu przez Zachód. Powodem jest fakt, że inaczej transakcji nie uda się indyjskim rafineriom zrealizować. Banki zaostrzyły kontrolę przelewów za handel rosyjską ropą.
Według dilerów surowcowych żądania Indii to znacznie więcej niż rabat w wysokości 2-3 dol. za baryłkę, na który zawarto kontrakty na dostawy we wrześniu. Firmy rosyjskie uważają, że Hindusi żądają zbyt dużego rabatu. Rosjanie grożą wysłaniem części październikowego ładunku do Chin, co zmniejszy dostawy do Indii. Niezależnie od tego, czy to Indie czy Chiny dostaną surowiec, oba kraje łamią sankcje.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump wezwał unijnych urzędników do nałożenia na Chiny i Indie karnych ceł w...
W czwartek cena ropy Brent wynosiła 67,40 dol. za baryłkę. Zwiększenie rabatu do 10 dol., którego żądają indyjskie rafinerie, spowodowałoby spadek ceny poniżej pułapu 60 dol. za baryłkę, który obowiązuje od grudnia 2022 r., kiedy to kraje G7 i UE zgodziły się na wprowadzenie tego mechanizmu ograniczającego napływ petrodolarów do Rosji.
Jednak w tym roku, biorąc pod uwagę spadek cen ropy, kraje Wspólnoty zdecydowały się na przejście na płynny limit cenowy. Od października limit będzie wynosił 47,60 dol. za baryłkę, więc nawet jeśli Hindusom uda się uzyskać rabat, ropa będzie sprzedawana o około 10 dol. powyżej nowego limitu (w oparciu o bieżące notowania).
Czytaj więcej
Dziś, 3 września, wszedł w życie nowy pułap cen rosyjskiej ropy. Teraz wynosi on 47,60 dol. za ba...
I choć Stany Zjednoczone nie przyłączyły się do decyzji o obniżeniu limitu, to europejskie firmy dominują na międzynarodowym rynku ubezpieczeń morskich. Rosyjscy dostawcy ropy, którzy z nich korzystają, muszą sprzedawać surowiec po cenie nieprzekraczającej pułap. Oznacza to, że de facto cały handel przejdzie na stare tankowce rosyjskiej floty cieni, które nie posiadają wymaganych przez międzynarodowe prawo ubezpieczeń, a ze względu na to, że liczą nawet po pół wieku, zagrażają bezpieczeństwu żeglugi i środowisku.
Komisja Europejska ma tego świadomość. Rzecznik KE potwierdził agencji Reutera, że Komisja będzie próbowała negocjować ze wszystkimi krajami G7 w sprawie przyjęcia obniżonego pułapu cenowego.
– Słabe dotąd egzekwowanie sankcji zachęca przedsiębiorców do ignorowania niektórych lub wszystkich ograniczeń, ponieważ nie boją się oni kar pieniężnych – mówi Richard Bronze, dyrektor ds. geopolityki w Energy Aspects.
Czytaj więcej
50-procentowe cła nałożone przez Donalda Trumpa na Indie weszły dziś w życie. Nowe taryfy zagraża...
– Pułap cenowy prawdopodobnie nadal będzie barierą dla rosyjskich koncernów handlujących ropą, ale nie będzie to poważne zagrożenie, dopóki są chętni, by go łamać – dodaje Benjamin Godwin, partner w firmie konsultingowej PRISM Strategic Intelligence.
Zarówno USA, jak i UE mogłyby podjąć poważne kroki w celu stłumienia rosyjskiego przemysłu naftowo-gazowego, ale podważyłoby to globalną aktywność gospodarczą. Donald Trump wezwał w tym tygodniu UE do nałożenia 100-proc. ceł na Chiny i Indie, aby powstrzymać je od kupowania ropy z Rosji, i obiecał przyłączyć się do nich. Sam podwoił już cła dla Indii do 50 proc.
W lipcu Unia Europejska wprowadziła twardy zakaz zakupu produktów naftowych z rosyjskiej ropy. Jednak wejdzie on w życie dopiero w 2026 r. Wielu ekspertów podkreśla, że uderzenie w rosyjskie kopaliny odbywa się za wolno i jest za mało mocne. To pochodna faktu, że wiele państw przedkłada własny narodowy interes ponad światowe bezpieczeństwo, solidarność z walczącą z rosyjską agresją Ukrainą.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Indyjscy importerzy zaczęli naciskać na sprzedawców, aby zwiększyli rabat 3-5-krotnie ze względu na zwiększone potencjalne ryzyko nowych sankcji związane z udziałem w handlu z rosyjskim reżimem, poinformowało Reutersa czterech dilerów działających na rynku surowcowym.
Komisja Europejska przygotowała sankcje na chińskie rafinerie, które kupują rosyjską ropę. Restrykcje mają trafi...
Kryzys paliwowy, który dotknął już szereg regionów Rosji i okupowany obwód ługański, dotarł do Doniecka. Ludzie...
Jeszcze do niedawna rosyjskie władze ostrzegały, że krajowi starczy ropy na zaledwie 19 lat. Teraz okazuje się,...
Kartel eksporterów ropy naftowej OPEC oraz kraje z nim stowarzyszone, w tym Rosja, zdecydowały o kolejnym zwięks...
Indie nadal będą kupować rosyjską ropę, ponieważ jest to opłacalne – oświadczyła w piątek minister finansów, mim...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas