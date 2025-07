Minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto, cytowany przez portal Infostart, poinformował, że w rozmowach uczestniczyli, oprócz niego samego, również wiceminister energetyki Rosji Paweł Sorokin i serbska minister energetyki Dubravka Djedovic-Handanović.

Reklama Reklama

Unia Europejska to nie Węgry, choć Węgry to członek UE

Według Szijjarto strony konferencji doszły do wniosku, że Unia Europejska podejmuje szereg decyzji, które „podważają bezpieczeństwo energetyczne kontynentu”. Peter Szijjarto zapomniał dodać, że Węgry są członkiem Unii i weszły tam z własnej woli, a Serbia bardzo chce być członkiem Unii. Urzędnik nie podał żadnych szczegółów, o jakie konkretnie decyzje chodzi.

„Bruksela chce, aby wydatki węgierskich rodzin wzrosły dwu-, czterokrotnie po tym, jak zrezygnują z rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego. Nie pozwolimy na to, nie możemy zamykać szlaków transportowych, Europa nie może zostać odcięta od zasobów, muszą zostać otwarte nowe źródła dostaw energii do Europy” – powiedział Szijjártó. „Nowe”, czyli jakie? Bo Rosja to stary kierunek.