Przez kilka ostatnich lat BP i Shell miały niemal taką samą wielkość i wartość, ale w ciągu ostatnich kilku lat Shell rozrósł się i stał się niemal dwukrotnie większy od BP, a jego wartość rynkowa wynosi około 149 mld funtów.

Shell nie potwierdza

W piątek, zapytany o możliwą ofertę przejęcia BP, prezes Shell, Wael Sawan, powiedział Financial Times, że wolałby odkupić więcej akcji Shell. Zapytany podczas telekonferencji na temat wyników finansowych o zdolność Shell do przeprowadzenia znaczących przejęć, powiedział, że „firma musi uporządkować swoje sprawy” i że „ma jeszcze wiele do zrobienia”, pomimo postępów, jakie poczyniono w ciągu ostatnich kilku lat.

Przejęcie rywala z Londynu pozwoliłoby Shellowi stać się jeszcze większym graczem w globalnym przemyśle energetycznym, dając mu skalę do rywalizacji z Exxonem i Chevronem. Fuzja również z pewnością przyciągnęłaby uwagę organów regulacyjnych, biorąc pod uwagę wielkość transakcji.

W tym tygodniu firma Shell ogłosiła dobre wyniki za pierwszy kwartał, przewyższające oczekiwania dotyczące zysków, i rozpoczęła skup akcji o wartości 3,5 mld dol. Analiza możliwego przejęcia znajduje się natomiast na wczesnym etapie, a Shell może zdecydować się na skoncentrowanie się na skupach akcji i dodatkowych przejęciach zamiast na megafuzji. „Jak już wiele razy mówiliśmy, jesteśmy bardzo skupieni na wzroście wartości Shella poprzez ciągłe skupianie się na wydajności, dyscyplinie” – powiedział rzecznik Shell, gdy zapytano go o tę informację, a BP odmówiło komentarza.