– Naszym celem jest ograniczenie głównego źródła dochodów Iranu i wywarcie presji na reżim, aby zakończył zagrożenie nuklearne, program rakietowy i wsparcie dla grup terrorystycznych – powiedział zastępca sekretarza skarbu Michael Faulkender.

Przypomnijmy, że tydzień temu Unia Europejska nałożyła sankcje na Hosseina Shamkhaniego. Podstawą tego była jego rola w handlu rosyjską ropą i udział w logistyce floty cieni. Oprócz niego restrykcje objęły również jego dubajskie spółki Admiral Group i Milavous Group. „Hossein Shamkhani działa w sektorze gospodarki, który przynosi znaczną część dochodów rosyjskiemu rządowi” – podkreśliła UE.

Jak działa irańska flota cieni

Amerykanie szczegółowo opisują statki i spółki armatorskie irańskiej sieci. To istna ośmiornica, która mackami objęła cały świat. Tankowce są zarejestrowane nie tylko pod egzotycznymi banderami jak Wyspy Marshalla, ZEA, Singapur czy Hongkong, ale też zarabiają na nich Europejczycy, w tym z krajów Unii, która objęła te firmy sankcjami.

Przykładem jest szwajcarska firma Progwin Shipping, wcześniej znana jako Fractal Shipping i zarządzana przez obywatela Francji i Wielkiej Brytanii, Mathieu Alaina Michela Philippe'a. Zwróciła ona na siebie uwagę opinii publicznej niezwykłą szybkością, z jaką zbudowała rozległą flotę starzejących się tankowców, a także gotowością Progwin Shipping i Philippe'a do wykorzystania wysokich stóp zwrotu z transportu rosyjskiej ropy, a wszystko to z korzyścią dla sieci Hosseina – podkreśla Biały Dom.

Wpisanie firm i osób na czarną listę USA oznacza zakaz jakiegokolwiek biznesu z nimi pod groźbą sankcji wtórnych, czyli odcięcia dostępu do rynku amerykańskiego. Same firmy i osoby z czarnej listy mają zamrożone wszystkie aktywa w amerykańskiej jurysdykcji i zakaz wjazdu do USA.