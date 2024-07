Czytaj więcej Rolnictwo Węgry ograniczą import produktów rolnych z Ukrainy. Rosja zadowolona Prorosyjski rząd Węgier wprowadzi nowe ograniczenia w imporcie ukraińskich produktów rolnych. Oficjalnie, by chronić swoich rolników. Jest to działanie na rękę reżimowi rosyjskiemu. Węgry wciąż importują żywność z Rosji.

Rzeczywiście transport rosyjskiej ropy południowym odcinkiem Przyjaźni został wyłączony spod unijnych sankcji, tak, aby Węgry, Słowacja i Czechy miały czas na znalezienie alternatywnych kierunków dostaw. Założenie jednak było takie, że stanie się to tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Ale Mol nie szukał innych dostaw, bo rosyjska ropa jest tania, a transport rurociągiem nie kosztuje drogo. — Dla nas to jest absurdalna sytuacja, żeby Rosjanie zarabiali transportując ropę przez nasze terytorium i zarabiali pieniądze, które potem wydają na mordowanie Ukraińców — mówiła Inna Sowsun. Jej zdaniem jednak jest jeszcze inny powód, dla którego Kijów zdecydował się postawić Węgrom. Chodzi o wymuszenie ustępstw na rządzie w Budapeszcie wobec ukraińskich planów wstąpienia do UE. — Naprawdę próbowaliśmy najróżniejszych dróg dyplomatycznych, ale nic się nie działo. Musieliśmy więc znaleźć inną drogę dojścia do celu — mówiła Inna Sowsun w rozmowie z Politico.