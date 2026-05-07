Rząd Donalda Tuska wprowadził maksymalne ceny paliw w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany atakiem USA i Izraela na Iran. Strony wciąż nie zawarły porozumienia pokojowego, choć pojawiają się oznaki załagodzenia sporu. W środę, 6 maja, Iran wydał poinformował, że będzie przepuszczał część statków przez wody cieśniny Ormuz. „Wraz z neutralizacją zagrożenia ze strony agresora i przy obowiązywaniu nowych procedur, bezpieczny, stabilny tranzyt przez cieśninę Ormuz będzie zapewniony” – oświadczyło Dowództwo Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na portalu X. Doprowadziło to w środę do silnych wzrostów na giełdach i spadku cen ropy naftowej.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael zabił czwartego syna głównego negocjatora Hamasu W izraelskim nalocie na miasto Gaza zginął, w wyniku doznanych obrażeń, Azzam al-Hajja, szef biura politycznego Hamasu Chalila al-Hajii, który jest...

Z uwagi jednak na niepewność wobec dalszych dostaw surowców energetycznych, pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej) pozostaje w mocy. Ogłoszona przez Ministerstwo Energii cena maksymalna paliw zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Maksymalne ceny paliw na piątek, 8 maja 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,41 zł brutto za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,90 zł brutto za 1 litr

olej napędowy – 7,17 zł brutto za 1 litr.

Oznacza to, że wszystkie rodzaje paliw będą tańsze niż dzień wcześniej. Maksymalne ceny na czwartek zostały bowiem ustalone na poziomie 6,46 zł brutto za 1 litr w przypadku benzyny Pb95, 6,95 zł brutto za 1 litr w przypadku benzyny Pb98 i 7,26 zł brutto za 1 litr dla oleju napędowego.

Przypomnijmy, że 23 marca Sejm i Senat przyjęły pakiet rządowych projektów nazwanych CPN. Obie izby uchwaliły dwie rządowe ustawy, które do parlamentu trafiły dzień wcześniej w trybie pilnym. Za przyjęciem przepisów głosowało 428 posłów, przeciw było 12. Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadził także formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Finansów i Gospodarki podjęło decyzję o wydłużeniu niższych stawek VAT i akcyzy oraz maksymalnych cen paliw do 15 maja 2026 roku, „w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie”.

Bliżej porozumienia między USA a Iranem

Inwestorzy zareagowali w środę euforią na kolejne doniesienia o negocjacjach Stanów Zjednoczonych z Teheranem. Cena ropy gatunku Brent chwilowo spadła poniżej poziomu 98 USD za baryłkę, a surowca gatunku WTI poniżej 90 USD za baryłkę, później jednak znów rosły. W czwartek nastroje na giełdach nieco się schłodziły – główne europejskie rynki rozpoczęły sesję od ostrożnych zwyżek, z kolei na GPW indeksy cofają się po sporych wzrostach dzień wcześniej.

Czwartek przynosi kolejne spadki ropy naftowej w nadziei na odblokowanie Cieśniny Ormuz.