Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2026 r. z wynikiem EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację, a wartość zapasów magazynowych została skorygowana o wpływ wahań cen surowców) wynoszącym 14,1 mld zł, przychody wyniosły 75,8 mld zł, a zysk netto sięgnął 8,1 mld zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA LIFO wyniosła 11,6 mld zł, przychody wyniosły 73,6 mld zł, a zysk netto 4,2 mld zł. Spółka zdecydowała się także na wypłatę rekordowej dywidendy o łącznej wartości 9,3 mld zł.

Wyższe przychody i rekordowa dywidenda Orlenu po wzroście cen ropy

Spółka za I kw. 2026 r. wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 75,8 mld zł, które wzrosły o 2,1 mld zł rok do roku. Główny wpływ na ich poziom miały wyższe o 7 proc. (rok do roku) notowania ropy naftowej oraz wyższe marże na głównych produktach rafineryjnych, co spowodowało wzrost przychodów w segmentach przerobu oraz sprzedaży. W I kwartale 2026 r. notowania benzyny rok do roku wzrosły o 6 proc., oleju napędowego o 25 proc., paliwa Jet o 40 proc., lekkiego oleju opałowego o 21 proc. Wzrosty te to przede wszystkim efekt wojny na Bliskim Wschodzie.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara przyznaje, że początek roku upłynął pod znakiem dużej niestabilności i bezprecedensowej zmienności na światowych rynkach energii. – Gwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski, oferując Polakom paliwa po najniższych cenach w Unii Europejskiej. Jednocześnie zapewniamy ich pełną dostępność. Osiągnęliśmy przy tym bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności, konsekwentnie zwiększając udział rynków zagranicznych w przychodach detalicznych grupy – mówił Ireneusz Fąfara.

Wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk dodał, że wyższe przychody wynikają z sytuacji makroekonomicznej, wyższych cen naszych produktów, ale też wyższych wolumenów sprzedaży.

Zdaniem Michała Kozaka, analityka DM Trigon, mimo przebicia konsensusu rynkowego dot. prognozy o ok. 7 proc. na poziomie EBITDA LIFO wyniki spółki można ocenić lekko negatywnie. Takie elementy jak zapasy ropy poprawiły wynik o 1,8 mld zł, przy jednoczesnym braku większego spadku długu netto kwartał do kwartału. – Na poziomie EBITDA lepiej od naszych prognoz wypadł głównie obszar wydobycia, dystrybucji i sprzedaży – mówi Kozak. W czwartek 28 maja w południe kurs akcji spółki rósł o ok. 1,4 proc. do 140,6 zł.

Orlen negocjuje z Synthosem nowe warunki współpracy przy SMR

Orlen nadal rozmawia z Synthosem na temat poprawy warunków współpracy przy rozwoju małych reaktorów jądrowych. Orlen i Synthos współpracują w ramach spółki Orlen Synthos Green Energy, w której oba podmioty mają po 50 proc. udziałów.

Orlen zawarł w sierpniu ub. roku ramową umowę, która przygotowała fundament pod współpracę korporacyjną na nowych warunkach, na czym zależało obecnemu zarządowi Orlenu. Teraz spółki rozmawiają na temat umowy dotyczącej modelu biznesowego i finansowego. – Jesteśmy na etapie ustalenia zasad współpracy w ramach realizacji projektu SPV we Włocławku. Naszym celem, zadaniem i ambicją jest to, żeby nasz partner zarabiał na współpracy z nami, a nie na nas – podkreślił prezes Fąfara. Szef spółki tłumaczył, że Orlen przedstawił partnerowi warunki współpracy w ramach tego projektu. – Zgodne z naszą filozofią działania, filozofią działania spółki Skarbu Państwa, z określoną regulacją prawną. Jesteśmy w trakcie negocjacji z partnerem warunków współpracy – powiedział prezes, który wskazał, że współpraca z Synthosem wymagała od samego początku zmian i „partnerskiego podejścia” każdej ze stron na „równych warunkach”.

– Zaangażowanie Orlenu w ten projekt od początku jest przez nas oceniane jako niewłaściwe. Nasza pozycja w spółce była nieadekwatna do wkładu finansowego, który wnieśliśmy, a jednocześnie nasz wkład finansowy był zdecydowanie wyższy niż naszego partnera. Dlatego rozpoczęliśmy negocjacje z partnerem – powiedział Ireneusz Fąfara. Dodał, że firmie udało się osiągnąć prawie wszystkie założone cele, poza jednym istotnym. – Nadal jesteśmy zmuszeni przez umowę zawartą z partnerem do tego, że możemy realizować tylko projekt SMR na BWRX-300. To nie znaczy, że chcemy robić inny projekt, ale chcemy mieć możliwość obserwowania rynku i zareagowania, jeśli na rynku pojawi się inna technologia – powiedział prezes i podkreślił, że tego nie udało się zmienić. – Nasz partner jest bardzo twardy w negocjacjach w tej sprawie. Natomiast równoważność naszych relacji w strukturze firmy jest w tej chwili adekwatna do naszego zamierzenia – powiedział.

Orlen póki co nie widzi siebie jako partnera przy realizacji drugiego projektu wielkoskalowej elektrowni jądrowej. – Jesteśmy zobligowani, zgodnie z tą umową, do realizacji projektu SMR – tylko w technologii BWRX-300. Natomiast ta umowa nie wyklucza zaangażowania w inny projekt jądrowy, niebędący SMR. Dlatego nie możemy wykluczyć sytuacji, w której będziemy zaangażowani w projekt budowy drugiej elektrowni. Choć takie prace się nie toczą, potencjalnie takie możliwości są i pewnie, kiedy będziemy stawiani przed takimi pytaniami, będziemy musieli przeanalizować to i będziemy na to patrzeć, szczególnie na termin i możliwości realizacji projektu SMR-owego – podkreślił prezes Fąfara.

Spór o marże: Obajtek kontra Orlen

Uwagę przykuły także dane dotyczące marży Orlenu. Chodzi o wskaźnik Marży Rafineryjnej, która rośnie w ślad za wysokimi cenami ropy. W pierwszym kwartale tego roku wyniosła ona 12,9 dol./bbl. Rok wcześniej wyniosła ona 5,4 dol. W ciągu roku wzrosła ona więc o 139 proc. To przede wszystkim efekt marca, ostatniego miesiąca pierwszego kwartału i rozpoczętego wówczas konfliktu na Bliskim Wschodzie, kiedy cena ropy gwałtownie wzrosła.

Rosnąca w ślad za tą ceną marża stała się przyczynkiem do ożywienia debaty o zyskach Orlenu. „Cóż za hipokryzja, bo Orlen w I kwartale tego roku zarobił bardzo dużo na marży rafineryjnej – której nie chcieli publikować, o co Biuro Prasowe Orlenu wiele razy pytałem i na sprzedaży detalicznej. Wykorzystali sytuację z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie, choć podobno »nikt na tym miał nie zarobić« i jeszcze chcą wypłacić ponad 9 mld zł dywidendy, z których część trafi do międzynarodowych funduszy” – napisał na portalu „X” były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Ten wpis spotkał się z odpowiedzią biura prasowego spółki. – Przed chwilą zarzucał nam Pan, że rzekomo używamy AI a tu taki friendly fire. My analogowo przypominamy zatem jak chwalił się Pan, że 8 proc zysków pochodzi ze sprzedaży paliw w Polsce… i przebijamy, w tym kwartale było to 3,3 proc, a ceny paliw w Polsce należą do najniższych w UE – czytamy.

Jak dodał, spółka w podawanych danych uaktualniła teraz definicję marży rafineryjnej. – Traktujemy to jako wskaźnik marży. Nie chcielibyśmy, żeby inwestorzy w sposób jednoznaczny korelowali ten wskaźnik z EBITDA. Także on będzie przez nas podawany raz na kwartał po zakończeniu kwartału, ale też z pełną świadomością, żeby nie korelować jednoznacznie tego wskaźnika z EBITDA, bo sytuacja jest bardziej skomplikowana – dodał. Wskazał, patrząc na wyniki historyczne, to poziom marży rafineryjnej mimo że wysoki wcale nie jest najwyższy w ostatnich czterech lat. I tak w I kw. 2023 r., a więc w czasie, kiedy prezesem był Daniel Obajtek wynosił nawet 23,4 dol./bbl.

Otoczenie makroekonomiczne Orlenu i wskaźnik marży rafineryjnej z prezentacji wynikowej spółki Foto: Bartłomiej Sawicki

Wiceprezes dodał także, że dotychczas spółka przerabiała ropę zakontraktowaną przed wojną na Bliskim Wschodzie. – Dopiero w maju i czerwcu w naszych wynikach zobaczymy cenę ropy z wyższą premią niż w poprzednich miesiącach – zakończył.