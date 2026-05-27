Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

Reklama Reklama

Maksymalne ceny paliw na wtorek, 28 maja 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,31 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,86 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,57 zł za 1 litr

Na algorytm wyliczania maksymalnej ceny paliw składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Program „CPN” w połowie maja został przedłużony do końca miesiąca. W poniedziałek rano podczas otwarcia Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej” minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zasugerował, że przedłużenie programu może być jeszcze potrzebne.