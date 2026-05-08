W weekend benzyna i diesel na stacjach potanieją. Są maksymalne ceny
Czekając z tankowaniem diesla do soboty będzie można zaoszczędzić nawet 7 zł na 50 litrowym baku. W przypadku benzyny bezołowiowej 95 różnica wyniesie tylko 3 zł.
Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.
Maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,35 zł/l, dla benzyny Pb98 6,85 zł/l, a dla oleju napędowego 7,03 zł/l - wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w Monitorze Polskim. Ceny te będą obowiązywać od soboty, 9 maja, do poniedziałku, 11 maja, włącznie.
Na algorytm wyliczania maksymalnej ceny paliw składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Pod koniec kwietnia Ministerstwo Finansów i Gospodarki podjęło decyzję o wydłużeniu niższych stawek VAT i akcyzy oraz maksymalnych cen paliw do 15 maja 2026 roku, „w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas