Czekając z tankowaniem diesla do soboty będzie można zaoszczędzić nawet 7 zł na 50 litrowym baku. W przypadku benzyny bezołowiowej 95 różnica wyniesie tylko 3 zł.

Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

Maksymalne ceny paliw na weekend, 9-11 maja 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,35 zł brutto za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,85 zł brutto za 1 litr

olej napędowy – 7,03 zł brutto za 1 litr

Maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,35 zł/l, dla benzyny Pb98 6,85 zł/l, a dla oleju napędowego 7,03 zł/l - wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w Monitorze Polskim. Ceny te będą obowiązywać od soboty, 9 maja, do poniedziałku, 11 maja, włącznie.

Na algorytm wyliczania maksymalnej ceny paliw składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Finansów i Gospodarki podjęło decyzję o wydłużeniu niższych stawek VAT i akcyzy oraz maksymalnych cen paliw do 15 maja 2026 roku, „w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie”.