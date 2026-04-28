Rządowy program CPN („Ceny Paliwa Niżej”) zostanie z nami jeszcze przez kolejne tygodnie. Jak wynika z opublikowanych w poniedziałek, 27 kwietnia, w Dzienniku Ustaw rozporządzeń ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, niższy VAT i akcyza na określone paliwa silnikowe zostaną przedłużone z 30 kwietnia do 15 maja tego roku.

Niższy VAT i akcyza na benzynę i olej napędowy zostają do połowy maja

Resort wyjaśnił w komunikacie, że „w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br.”.

Jak podano, stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc. do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja.

Do tej daty została również wydłużona tymczasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe. Resort zaznaczył, że została ona „zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego”.

Rządowy pakiet CPN wprowadził także maksymalne ceny paliw na stacjach, aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen benzyny i oleju napędowego mimo obniżki VAT i akcyzy. Rozwiązanie to zaczęło obowiązywać 31 marca. Cena maksymalna zostaje ogłaszana za pomocą obwieszczenia ministra energii i obowiązuje następnego dnia, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Wedle najnowszego obwieszczenia, we wtorek, 28 kwietnia, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 – 6,72 zł, a oleju napędowego – 7,12 zł. Oznacza to wzrost wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i w poniedziałek.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw codziennie przekazuje ministrowi energii informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych.