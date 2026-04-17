Program CPN zostaje. Rząd nie planuje wycofania dopłat do paliw
Ministerstwo Energii podsumowało efekt funkcjonowania pakietu Ceny Paliwa Niżej, w dniu, kiedy ceny paliw na stacjach są najniższe od momentu wdrożenia pakietu. Jednocześnie podało ceny paliwa na najbliższy weekend i poniedziałek (18 – 20 kwietnia).
Maksymalna cena dla benzyny Pb95 wyniesie 6,03 zł/l, dla benzyny Pb98 6,57 zł/l, a dla oleju napędowego 7,07 zł/l. W piątek 17 kwietnia maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,04 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,59 zł/l, a dla oleju napędowego: 7,18 zł/l.
Jak wskazał minister energii, w trakcie trwania programu Ceny Paliwa Niżej w kieszeniach Polaków pozostało 3 mld zł. – To jest oszczędność programu CPN dla Polaków, jaką wyliczyliśmy w stosunku do tej ceny, która obowiązywałaby bez obniżek podatku. To jest realny zysk, jaki dla Polaków się pojawił, który dzisiaj też hamuje inflację, który gwarantuje, że ceny produktów w innych sektorach także nie będą wyższe – powiedział szef resortu energii.
Ceny paliw w Polsce
Wojciech Wrochna, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej dodał, że cel, który postawiono przed ustawą dot. ceny maksymalnej, został spełniony. – Mieliśmy efektywnie obniżyć cenę paliw, jednocześnie nie doprowadzając do problemów w dostępie do paliwa. Te trzy tygodnie jasno pokazały, że nie mieliśmy żadnego istotnego sygnału o tym, żeby te problemy występowały, a ceny są najniższe w Europie – powiedział Wrochna.
Minister Motyka wskazał, że pakiet będzie obowiązywał tak długo, jak będzie to konieczne i będzie wynikać z sytuacji międzynarodowej. – W ciągu najbliższych dni, tygodni nie przewidujemy wygaszania tego programu, bo sytuacja międzynarodowa nie uspokaja się i nie widać, by miała się uspokoić do tego czasu, a ona będzie główną determinantą naszego programu. Natomiast jeżeli będzie dochodziło do stopniowego spadku cen w hurcie, co bezpośrednio przełoży się na to, że one będą niższe także na stacjach bez potrzeby wprowadzenia mechanizmu CPN, to wtedy będziemy to analizowali – powiedział Motyka. Rozporządzenia dot. obniżki VAT i akcyzy przewidują taką możliwość do czerwca.
- Akcyza na paliwa pozostanie wciąż obniżona - zapowiada minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Decyzją rządu akcyza spadła do minimalnyc...
– Myślę, że spadek ceny w okolice granicy, którą mieliśmy w momencie wybuchu kryzysu, jest tym momentem (aby rozważyć wygaszenie programu – red.). Dzisiaj uważamy, że ta cena jest jeszcze w hurcie – mimo że wiele sygnałów optymistycznych z rynku do nas trafia – zbyt wysoka – dodał.
Ewentualne wygaszanie wsparcia dla cen paliw ma być stopniowe. – Mamy powiązany mechanizm ceny maksymalnej z VAT-em i z jego obniżką, więc te kroki nam się dość jasno rysują, ale jeszcze nie mamy tego wypracowanego w gronie innych resortów, które uczestniczyły we wdrażaniu tego pakietu, więc za wcześnie byśmy o tym rozmawiali – powiedział Motyka.
Możemy się spodziewać, że jeszcze w tym tygodniu, myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia na polskich stacjach pal...
Motyka poinformował, że podatek od nadmiarowych zysków od koncernów paliwowych jest nadal przedmiotem analiz w ramach rządu.
Maksymalna cena paliw jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Minister finansów i gospodarki informował w ubiegłym tygodniu, że przedłuża do 30 kwietnia obowiązywanie czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Akcyza została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze ON.
Sporo już krytycznych uwag wypowiedziano na temat rządowego programu o nieśmiesznej nazwie CPN. Mam na myśli komentarze o profilu ekonomicznym. Uza...
Do końca kwietnia obowiązuje również obniżona z 23 proc. do 8 proc. stawka podatku VAT na określone paliwa silnikowe. Wg. wyliczeń MF, koszt dla budżetu obniżki VAT na paliwa to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 750 mln zł w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca – 30 kwietnia.
O ile sytuacja z cenami benzyny i ropy naftowej ustabilizowała się, to problemem zaczyna być dostępność paliwa lotniczego. Mimo to minister Motyka podkreśla, że Polska ma zabezpieczone dostawy paliw lotniczych na najbliższe tygodnie. – Sytuacja w tym segmencie rynku jest trudna i może wpłynąć na ceny biletów lotniczych – powiedział.
Wskazał, że dostawy są zabezpieczone na najbliższe tygodnie. – Jednak sytuacja w przypadku paliw lotniczych w Europie jest dość niepokojąca. Mamy sygnały, że niektórzy przewoźnicy ograniczają siatki połączeń – zdradził Motyka, dodając, że ryzyko wzrostu cen paliwa i podróży wakacyjnych rośnie.
Czytaj więcej
Skala programu „Ceny Paliwa Niżej” jest mniejsza niż wcześniejszych tarcz antyinflacyjnych. Przy rekordowym deficycie nawet kilka miliardów złotych...
Wojciech Wrochna dodał, że presja popytowa będzie coraz większa wraz ze zbliżaniem się sezonu wakacyjnego. – Dzisiaj nie ma ryzyka, że w najbliższych tygodniach paliwa lotniczego zabraknie, ale to rynek globalny i nie jesteśmy oderwani od tego, co dzieje się na świecie – podkreślił - dodając, że strategiczne rezerwy paliwa lotniczego nie są uruchamiane.
– My utrzymujemy zapasy zgodnie z tymi standardami. Łączne zapasy paliw i ropy, które utrzymujemy wynoszą powyżej 90 dni. Nie uwalniamy w żaden sposób paliwa lotniczego – podkreślił Wrochna.
