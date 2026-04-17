Ministerstwo Energii podsumowało efekt funkcjonowania pakietu Ceny Paliwa Niżej, w dniu, kiedy ceny paliw na stacjach są najniższe od momentu wdrożenia pakietu. Jednocześnie podało ceny paliwa na najbliższy weekend i poniedziałek (18 – 20 kwietnia).

Maksymalna cena dla benzyny Pb95 wyniesie 6,03 zł/l, dla benzyny Pb98 6,57 zł/l, a dla oleju napędowego 7,07 zł/l. W piątek 17 kwietnia maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,04 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,59 zł/l, a dla oleju napędowego: 7,18 zł/l.

Oszczędności programu CPN dla Polaków i wpływ na ceny paliw

Jak wskazał minister energii, w trakcie trwania programu Ceny Paliwa Niżej w kieszeniach Polaków pozostało 3 mld zł. – To jest oszczędność programu CPN dla Polaków, jaką wyliczyliśmy w stosunku do tej ceny, która obowiązywałaby bez obniżek podatku. To jest realny zysk, jaki dla Polaków się pojawił, który dzisiaj też hamuje inflację, który gwarantuje, że ceny produktów w innych sektorach także nie będą wyższe – powiedział szef resortu energii.

Wojciech Wrochna, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej dodał, że cel, który postawiono przed ustawą dot. ceny maksymalnej, został spełniony. – Mieliśmy efektywnie obniżyć cenę paliw, jednocześnie nie doprowadzając do problemów w dostępie do paliwa. Te trzy tygodnie jasno pokazały, że nie mieliśmy żadnego istotnego sygnału o tym, żeby te problemy występowały, a ceny są najniższe w Europie – powiedział Wrochna.

Do kiedy będzie obowiązywał program CPN i maksymalne ceny paliw

Minister Motyka wskazał, że pakiet będzie obowiązywał tak długo, jak będzie to konieczne i będzie wynikać z sytuacji międzynarodowej. – W ciągu najbliższych dni, tygodni nie przewidujemy wygaszania tego programu, bo sytuacja międzynarodowa nie uspokaja się i nie widać, by miała się uspokoić do tego czasu, a ona będzie główną determinantą naszego programu. Natomiast jeżeli będzie dochodziło do stopniowego spadku cen w hurcie, co bezpośrednio przełoży się na to, że one będą niższe także na stacjach bez potrzeby wprowadzenia mechanizmu CPN, to wtedy będziemy to analizowali – powiedział Motyka. Rozporządzenia dot. obniżki VAT i akcyzy przewidują taką możliwość do czerwca.

– Myślę, że spadek ceny w okolice granicy, którą mieliśmy w momencie wybuchu kryzysu, jest tym momentem (aby rozważyć wygaszenie programu – red.). Dzisiaj uważamy, że ta cena jest jeszcze w hurcie – mimo że wiele sygnałów optymistycznych z rynku do nas trafia – zbyt wysoka – dodał.

Ewentualne wygaszanie wsparcia dla cen paliw ma być stopniowe. – Mamy powiązany mechanizm ceny maksymalnej z VAT-em i z jego obniżką, więc te kroki nam się dość jasno rysują, ale jeszcze nie mamy tego wypracowanego w gronie innych resortów, które uczestniczyły we wdrażaniu tego pakietu, więc za wcześnie byśmy o tym rozmawiali – powiedział Motyka.

Motyka poinformował, że podatek od nadmiarowych zysków od koncernów paliwowych jest nadal przedmiotem analiz w ramach rządu.

Na czym polega program CPN i jak ustalane są maksymalne ceny paliw

Maksymalna cena paliw jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister finansów i gospodarki informował w ubiegłym tygodniu, że przedłuża do 30 kwietnia obowiązywanie czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Akcyza została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze ON.

Do końca kwietnia obowiązuje również obniżona z 23 proc. do 8 proc. stawka podatku VAT na określone paliwa silnikowe. Wg. wyliczeń MF, koszt dla budżetu obniżki VAT na paliwa to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 750 mln zł w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca – 30 kwietnia.

Dostępność paliwa lotniczego w Polsce i ryzyko wzrostu cen biletów

O ile sytuacja z cenami benzyny i ropy naftowej ustabilizowała się, to problemem zaczyna być dostępność paliwa lotniczego. Mimo to minister Motyka podkreśla, że Polska ma zabezpieczone dostawy paliw lotniczych na najbliższe tygodnie. – Sytuacja w tym segmencie rynku jest trudna i może wpłynąć na ceny biletów lotniczych – powiedział.

Wskazał, że dostawy są zabezpieczone na najbliższe tygodnie. – Jednak sytuacja w przypadku paliw lotniczych w Europie jest dość niepokojąca. Mamy sygnały, że niektórzy przewoźnicy ograniczają siatki połączeń – zdradził Motyka, dodając, że ryzyko wzrostu cen paliwa i podróży wakacyjnych rośnie.

Wojciech Wrochna dodał, że presja popytowa będzie coraz większa wraz ze zbliżaniem się sezonu wakacyjnego. – Dzisiaj nie ma ryzyka, że w najbliższych tygodniach paliwa lotniczego zabraknie, ale to rynek globalny i nie jesteśmy oderwani od tego, co dzieje się na świecie – podkreślił - dodając, że strategiczne rezerwy paliwa lotniczego nie są uruchamiane.

– My utrzymujemy zapasy zgodnie z tymi standardami. Łączne zapasy paliw i ropy, które utrzymujemy wynoszą powyżej 90 dni. Nie uwalniamy w żaden sposób paliwa lotniczego – podkreślił Wrochna.