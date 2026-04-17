Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. W 18-20 kwietnia benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,03 zł za litr, a olej napędowy 7,07 zł. Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.

W piątek 17 kwietnia maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,04 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,59 zł/l, a dla oleju napędowego: 7,18 zł/l

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na 18-20 kwietnia 2026 r.:

benzyna Pb95 – 6,03 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,57 zł za 1 litr

olej napędowy – 7,07 zł za 1 litr

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.

Minister Motyka: nie myślimy o wygaszeniu programu CPN

Rząd nie przewiduje w ciągu najbliższych tygodni wygaszenia programu CPN - poinformował minister energii Miłosz Motyka podczas briefingu prasowego. „W ciągu najbliższych dni, tygodni nie przewidujemy wygaszania tego programu, bo sytuacja międzynarodowa nie uspokaja się i nie widać, by miała się uspokoić do tego czasu, a ona będzie główną determinantą naszego programu. Natomiast jeżeli będzie dochodziło do stopniowego spadku cen w hurcie, co bezpośrednio przełoży się na to, że one będą niższe także na stacjach bez potrzeby wprowadzenia mechanizmu CPN, to wtedy będziemy to analizowali” - powiedział minister Motyka.

Minister Motyka powiedział, że dopiero „spadek ceny w okolice granicy, którą mieliśmy w momencie wybuchu kryzysu” może skłonić rząd do zastanowienia się nad wygaszeniem programu CPN.