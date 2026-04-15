Maksymalne ceny paliw ustalane są codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w Polsce. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grożą srogie kary. Gabinet Donalda Tuska wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu energetycznego, spowodowanego wojną USA i Izraela z Iranem.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na czwartek, 16 kwietnia 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,08 zł brutto za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,61 zł brutto za 1 litr

olej napędowy – 7,23 zł brutto za 1 litr

Przypomnijmy, że 23 marca Sejm i Senat przyjęły pakiet rządowych projektów nazwanych CPN (Ceny Paliwa Niżej). Obie izby uchwaliły dwie rządowe ustawy, które do parlamentu trafiły dzień wcześniej w trybie pilnym. Za przyjęciem przepisów głosowało 428 posłów, przeciw było 12. Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadził także formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Maksymalne ceny paliw na czas kryzysu

„Jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalane przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych” – wytłumaczył premier Donald Tusk.

Maksymalne ceny paliw na polskich stacjach zaczęły obowiązywać ze wtorek, 31 marca. Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazuje ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.