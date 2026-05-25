Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

Maksymalne ceny paliw na wtorek, 26 maja 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,42 zł za 1 litr

zł za 1 litr benzyna Pb98 – 6,96 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,75 zł za 1 litr

Maksymalna cena dla benzyny Pb95 we wtorek wyniesie 6,42 zł/l, dla benzyny Pb98 6,96 zł/l, a dla oleju napędowego 6,75 zł/l - wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w Monitorze Polskim.

Na algorytm wyliczania maksymalnej ceny paliw składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Ropa mocno tanieje, bo pojawiły się nadzieje na pokój z Iranem

Zapowiedź zawarcia porozumienia kończącego wojnę pomiędzy USA a Iranem sprawiła, że ceny ropy mocno spadły.

Cena ropy gatunku Brent spadała w poniedziałek rano o ponad 8 proc., do około 95 dol. za baryłkę. Stała się ona najniższa od połowy kwietnia. Ropa gatunku WTI taniała w tym czasie o ponad 5 proc., do 91,5 dol. za baryłkę. Impulsem do tej przeceny były nadzieje na porozumienie między USA a Iranem. Pojawiły się doniesienia, że oba kraje zgodziły się na zawarcie umowy, która pozwoli na odblokowanie Cieśniny Ormuz. Z innych przecieków wynikało jednak, że do rozwiązania wciąż pozostało wiele kwestii spornych.

Ceny paliw w UE w kwietniu wzrosły o 20,8 proc. rdr po wzroście o 12,9 proc. rdr w marcu, w Polsce wzrost wyniósł 8,8 proc. rdr i był to jeden z najniższych w Unii - podał Eurostat. Foto: PAP

Andrzej Domański: Prawdopodobnie przedłużenie „CPN” będzie potrzebne

Program „CPN” w połowie maja został przedłużony do końca miesiąca. W poniedziałek rano podczas otwarcia Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej” minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zasugerował, że przedłużenie programu może być jeszcze potrzebne.

- Trwają oczywiście analizy sytuacji. Mamy dosyć pozytywny rozwój wydarzeń przez weekend. Widzimy, że dzisiaj Brent spada. Prawdopodobnie takie przedłużenie jeszcze będzie potrzebne – stwierdził Domański.

O ile? - Zawsze przedłużamy o dwa tygodnie. Program CPN został celowo zaprojektowany w ten sposób, aby dać ministrowi finansów elastyczność. Przypominam, ten program kosztuje nas, kosztuje podatników miliard sześćset milionów złotych miesięcznie. To nie są bagatelne kwoty, to są kwoty, które płyną z naszych podatków. Dlatego tak długo jak będzie to potrzebne, ten program będzie przedłużany, ale musimy również pamiętać o ograniczeniach budżetowych – tłumaczył minister finansów.