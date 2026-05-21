Promocja paliwowa ORLENU zostaje przedłużona na całe wakacje. To dobra informacja dla kierowców, którzy mają w planach bliższe lub dalsze podróże. Oferta będzie obowiązywać na wszystkich stacjach ORLEN w Polsce do 30 sierpnia, do godziny 23:59.

Jak działa promocja paliwowa ORLEN?

Z promocji mogą skorzystać użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY. Podstawowy rabat wynosi 20 gr na litr paliwa. Zniżka wzrasta do 35 gr na litr, gdy klient przy okazji tankowania zrobi zakupy pozapaliwowe za minimum 5 zł.

Promocja obejmuje paliwa VERVA i EFECTA, czyli benzyny oraz oleje napędowe dostępne na stacjach ORLEN. Kupon promocyjny pojawia się w aplikacji w każdy poniedziałek i uprawnia do jednorazowego tankowania w obniżonej cenie, przy limicie do 50 litrów paliwa.

Kiedy można tankować taniej?

Oferta będzie obowiązywać w weekendy aż do końca wakacji:

  • 22-24 maja;
  • 29–31 maja;
  • 4–7 czerwca (Boże Ciało);
  • 12–14 czerwca;
  • 19–21 czerwca;
  • 26–28 czerwca;
  • 3–5 lipca;
  • 10–12 lipca;
  • 17–19 lipca;
  • 24–26 lipca;
  • 31 lipca – 2 sierpnia;
  • 7–9 sierpnia;
  • 14–16 sierpnia;
  • 21–23 sierpnia;
  • 28–30 sierpnia.

Kierowcy regularnie korzystający z kuponów mogą zatankować w niższej cenie nawet 700 litrów paliwa w całym okresie przedłużonej akcji. Dokładne zasady korzystania ze zniżek, limity oraz warunki naliczania rabatu określa regulamin promocji.