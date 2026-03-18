Zgodnie z nową uchwałą dystrybutory paliwa mogą ograniczyć sprzedaż oleju napędowego do pełnego baku oraz dodatkowych 10 litrów. Eksport również zostanie ograniczony. Ceny oleju napędowego dla samochodów zarejestrowanych za granicą mogą być ustalane inaczej niż dla krajowców, w oparciu o średnie ceny w sąsiednich Czechach, Austrii i Polsce. Środki te będą obowiązywać przez 30 dni i nie dotyczą benzyny.

Braki ropy na Słowacji po uszkodzeniu rurociągu Przyjaźń

Z powodu uszkodzenia ukraińskiej nitki rurociągu Przyjaźń przez rosyjskie wojska Słowacja (i Węgry) od 27 stycznia nie otrzymują rosyjskiej ropy. Kijów odsyła oba kraje do Moskwy, aby tam naprawiono naftociąg uszkodzony przez rosyjskiego agresora.

Rząd w Bratysławie uwolnił już rezerwy państwowe dla rafinerii Slovnaft, należącej do węgierskiego koncernu naftowo-gazowego MOL. Koncern zamówił również surowiec na Bliskim Wschodzie, jednak wojna USA i Izraela z Iranem dodatkowo skomplikowała sytuację.

Czechy oferują pomoc: inwestycje w rurociąg Przyjaźń

Z pomocą śpieszą sąsiednie Czechy. Minister przemysłu Karel Havlíček ogłosił, że Republika Czeska jest gotowa zainwestować 1 mld koron czeskich (około 47 mln dolarów) w rurociąg naftowy Przyjaźń, aby zapewnić dostawy ropy na Słowację – podał Reuters.

Czechy w 2025 r. przestały kupować rosyjską ropę dostarczaną rurociągiem Przyjaźń po rozbudowie rurociągu TAL, biegnącego z Włoch do Niemiec. Praga rozważała wcześniej możliwość rewersu czeskiego odcinka rurociągu Przyjaźń w celu dostarczania ropy na Słowację.