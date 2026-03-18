Polacy ruszyli po tańsze paliwo. Słowacja wprowadza limity i wyższe ceny
W środę rząd Słowacji zatwierdził specjalną rezolucję zezwalającą stacjom benzynowym na ograniczanie sprzedaży oleju napędowego, a także na ustalanie wyższych cen dla samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi w ramach walki z „turystyką paliwową” – informuje agencja Reuters.
Czytaj więcej
Premier Robert Fico powiedział, że limity są konieczne, aby powstrzymać gwałtowny wzrost sprzedaży oleju napędowego obywatelom Polski, którzy przyjeżdżają na Słowację w poszukiwaniu tańszego paliwa.
– Doszło do sytuacji, w której dziesiątki stacji benzynowych w północnej Słowacji dosłownie wyschły – powiedział premier.
Czytaj więcej
Zgodnie z nową uchwałą dystrybutory paliwa mogą ograniczyć sprzedaż oleju napędowego do pełnego baku oraz dodatkowych 10 litrów. Eksport również zostanie ograniczony. Ceny oleju napędowego dla samochodów zarejestrowanych za granicą mogą być ustalane inaczej niż dla krajowców, w oparciu o średnie ceny w sąsiednich Czechach, Austrii i Polsce. Środki te będą obowiązywać przez 30 dni i nie dotyczą benzyny.
Z powodu uszkodzenia ukraińskiej nitki rurociągu Przyjaźń przez rosyjskie wojska Słowacja (i Węgry) od 27 stycznia nie otrzymują rosyjskiej ropy. Kijów odsyła oba kraje do Moskwy, aby tam naprawiono naftociąg uszkodzony przez rosyjskiego agresora.
Czytaj więcej
Rząd w Bratysławie uwolnił już rezerwy państwowe dla rafinerii Slovnaft, należącej do węgierskiego koncernu naftowo-gazowego MOL. Koncern zamówił również surowiec na Bliskim Wschodzie, jednak wojna USA i Izraela z Iranem dodatkowo skomplikowała sytuację.
Z pomocą śpieszą sąsiednie Czechy. Minister przemysłu Karel Havlíček ogłosił, że Republika Czeska jest gotowa zainwestować 1 mld koron czeskich (około 47 mln dolarów) w rurociąg naftowy Przyjaźń, aby zapewnić dostawy ropy na Słowację – podał Reuters.
Czechy w 2025 r. przestały kupować rosyjską ropę dostarczaną rurociągiem Przyjaźń po rozbudowie rurociągu TAL, biegnącego z Włoch do Niemiec. Praga rozważała wcześniej możliwość rewersu czeskiego odcinka rurociągu Przyjaźń w celu dostarczania ropy na Słowację.
Czytaj więcej
– Zaoferowaliśmy Słowacji możliwość korzystania z rewersu rurociągu Przyjaźń. Innymi słowy, jesteśmy gotowi zainwestować w rozwiązania techniczne umożliwiające dostawy ropy z Czech na Słowację – powiedział Havlíček po spotkaniu w Pradze ze słowackim ministrem gospodarki.
W nagłych wypadkach ta trasa mogłaby transportować dziesiątki tysięcy ton ropy miesięcznie. Roczna przepustowość ma wzrosnąć w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Nie będzie to jednak ropa rosyjska, ponieważ całą obecnie wykorzystywaną w Czechach ropę firma Unipetrol, kontrolowana przez Orlen, kupuje poza Rosją.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas