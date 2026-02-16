Rosyjska ropa nie płynie. Spór Węgier i Ukrainy o rurociąg Przyjaźń
Chorwacja otrzymała prośbę władz Węgier i Słowacji o zezwolenie na tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Adria. Powodem jest „wstrzymanie tłoczenia rurociągiem Przyjaźń”, poinformował w weekend Péter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ. Zaznaczył, że kraje te mają prawo importować ropę z Rosji drogą morską w przypadku zakłóceń w dostawach. Taką zgodę dała im Komisja Europejska.
Według Bloomberga Rosja w lutym w ogóle nie dostarczyła ropy naftowej na Słowację i Węgry. Spadek dostaw rurociągiem Przyjaźń był zauważalny już w styczniu, kiedy łączne dostawy do obu krajów zmniejszyły się do niespełna 150 tys. baryłek dziennie.
Czytaj więcej
Bruksela obniżyła limit cenowy rosyjskiej ropy z 47,6 do 44,1 dolara za baryłkę. Nowy pułap cenow...
Szijjártó i słowacka ministra gospodarki Denisa Saková wysłali list do chorwackiego ministra gospodarki Ante Susnára. Jako powód prośby o dostęp do chorwackiego rurociągu, węgierski minister spraw zagranicznych napisał, że Ukraina „odmawia wznowienia tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń z powodów politycznych”.
Zdecydowanie odpowiedział mu na to szef ukraińskiego MSZ. „Możemy im tylko doradzić, żeby zwrócili się z tymi zdjęciami (uszkodzonego rurociągu – red.) do swoich „przyjaciół” w Moskwie. Na zdjęciach jest płonąca infrastruktura rurociągu Przyjaźń po ostatnim rosyjskim ataku z 27 stycznia, który wstrzymał tranzyt ropy” – podkreślił Andrij Sybiha.
Jak zauważył, Węgry dotąd nie przesłały Rosji ani jednego protestu w tej sprawie. „Nie byli w stanie nawet wypowiedzieć słowa »Rosja«. Podwójne standardy w najlepszym wydaniu” – podkreślił ukraiński minister.
Czytaj więcej
Całkowity zakaz usług morskich związanych z dostawami rosyjskiej ropy i LNG, sankcje na flotę cie...
Według Sybihy prawda jest taka, że Moskwa przestała być wiarygodnym dostawcą, gdy tylko rozpoczęła agresję na Ukrainę. I ta agresja jest przyczyną wszystkich problemów. „Niestety, lata w tej rzeczywistości nie wystarczyły, aby rząd Orbána to dostrzegł i zdywersyfikował dostawy. Apelujemy do nich, aby otworzyli oczy” – podkreślił Sybiha.
Ta prawda, która już dawno dotarła do wszystkich członków UE poza Węgrami i Słowacją, do dziś nie dociera do Budapesztu. Péter Szijjártó kontynuuje swoją prorosyjską linię. „Bezpieczeństwo dostaw energii do kraju nigdy nie powinno być kwestią ideologiczną. Dlatego oczekujemy, że Chorwacja, w przeciwieństwie do Ukrainy, nie będzie zagrażać bezpieczeństwu dostaw ropy naftowej do Węgier i Słowacji z powodów politycznych” – napisał na portalu społecznościowym.
Czytaj więcej
Połowa miesięcznej produkcji ropy w Rosji utknęła na morzach z powodu sankcji. Tankowce z pełnymi...
Choć rosyjska ropa nie płynie na Węgry i Słowację od początku lutego, to dopiero 13 lutego słowackie ministerstwo energii ogłosiło oficjalnie wstrzymanie dostaw rurociągiem Przyjaźń z powodu „uszkodzeń na jego odcinku na Ukrainie”. Urzędnicy w Bratysławie nie poinformowali rodaków, kto tak naprawdę odpowiada za uszkodzenie rurociągu. Zapewniają, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju ani regionu, ponieważ „Słowacja posiada strategiczne rezerwy surowców i produktów naftowych wystarczające na około trzy miesiące”.
Słowacja dziś słono płaci za uzależnienie swojego sektora paliwowego od Węgier. Premier Słowacji Robert Fico zauważył, że zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Węgier prowadzi do podobnej sytuacji na Słowacji, ponieważ rafineria w Bratysławie należy do węgierskiego koncernu MOL.
Czytaj więcej
Po Słowacji, gdzie Węgrzy kontrolują jedyną rafinerię kraju, teraz odkupują od Gazpromu serbską p...
Słowackie ministerstwo twierdzi, że dostawy powinny zostać wkrótce wznowione. Skąd to przekonanie? Ukraina nie będzie naprawiać zniszczonego przez rosyjskie wojska rurociągu. Chorwacja milczy w sprawie udostępnienia rurociągu Adria. A to nie wróży dobrze obu prorosyjskim rządom.
Agencja Bloomberg zauważa, że premier Viktor Orbán, który nadal popiera rosyjskie dostawy energii dla swojego kraju pozbawionego dostępu do morza, często spiera się z władzami Chorwacji o przepustowość adriatyckiego gazociągu. A to nie nastraja władz chorwackich przychylnie do prośby Węgier i Słowacji.
Czytaj więcej
Sankcje wobec rosyjskich koncernów naftowych doprowadziły do wstrzymania tranzytu kolejowego ro...
Stąd sugestia źródeł agencji, że prorosyjski rząd Węgier nie będzie szukał pomocy na Kremlu, ale w Białym Domu. Polityka energetyczna mogła być prawdopodobnym tematem rozmów Orbána z sekretarzem stanu USA Marco Rubio w Budapeszcie w poniedziałek, 16 lutego.
Jak podaje rosyjski dziennik „Izviestia”, Rosjanie znaleźli sposób na dostarczenie Kubie ropy naftowej. Ma ona p...
Połowa miesięcznej produkcji ropy w Rosji utknęła na morzach z powodu sankcji. Tankowce z pełnymi ładowniami błą...
Amerykanie zajęli kolejny tankowiec floty cieni. Tym razem na Oceanie Indyjskim, co wskazuje, że płynął do Indii...
Rosyjski Łukoil, objęty sankcjami USA, podpisał umowę sprzedaży aktywów z amerykańską firmą inwestycyjną Carlyle...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas