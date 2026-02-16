Zdecydowanie odpowiedział mu na to szef ukraińskiego MSZ. „Możemy im tylko doradzić, żeby zwrócili się z tymi zdjęciami (uszkodzonego rurociągu – red.) do swoich „przyjaciół” w Moskwie. Na zdjęciach jest płonąca infrastruktura rurociągu Przyjaźń po ostatnim rosyjskim ataku z 27 stycznia, który wstrzymał tranzyt ropy” – podkreślił Andrij Sybiha.

Jak zauważył, Węgry dotąd nie przesłały Rosji ani jednego protestu w tej sprawie. „Nie byli w stanie nawet wypowiedzieć słowa »Rosja«. Podwójne standardy w najlepszym wydaniu” – podkreślił ukraiński minister.

Według Sybihy prawda jest taka, że Moskwa przestała być wiarygodnym dostawcą, gdy tylko rozpoczęła agresję na Ukrainę. I ta agresja jest przyczyną wszystkich problemów. „Niestety, lata w tej rzeczywistości nie wystarczyły, aby rząd Orbána to dostrzegł i zdywersyfikował dostawy. Apelujemy do nich, aby otworzyli oczy” – podkreślił Sybiha.

Węgry straszą Chorwację, Słowacja ma rezerwy paliw

Ta prawda, która już dawno dotarła do wszystkich członków UE poza Węgrami i Słowacją, do dziś nie dociera do Budapesztu. Péter Szijjártó kontynuuje swoją prorosyjską linię. „Bezpieczeństwo dostaw energii do kraju nigdy nie powinno być kwestią ideologiczną. Dlatego oczekujemy, że Chorwacja, w przeciwieństwie do Ukrainy, nie będzie zagrażać bezpieczeństwu dostaw ropy naftowej do Węgier i Słowacji z powodów politycznych” – napisał na portalu społecznościowym.