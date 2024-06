Kadrowa karuzela w grupie Orlen się rozkręca

Płocka spółka niewiele ma też do powiedzenia na temat tego, jakie w ogóle przyświecają jej cele w związku z przeprowadzanymi zmianami kadrowymi. „Kluczowym czynnikiem decydującym o finalnym składzie zarządów spółek z grupy Orlen jest ich optymalne funkcjonowanie, tj. zapewnienie ciągłości prowadzenia procesów biznesowych oraz realizacji celów strategicznych grupy Orlen” – odpowiedział zespół prasowy koncernu.

W giełdowej Enerdze trwa obecnie konkurs na stanowisko prezesa. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 czerwca, a ich otwarcie ma nastąpić trzy dni później. Co więcej, przewidziano rozmowy kwalifikacyjne, począwszy od 19 czerwca. Pod koniec maja uruchomiono postępowania kwalifikacyjne na szefa PGNiG Obrót Detaliczny, kluczowego sprzedawcy gazu ziemnego do finalnych odbiorców w Polsce. Termin składania zgłoszeń upłynął 2 czerwca.

Nowego prezesa i dwóch członków zarządu potrzebuje Orlen Południe, firma specjalizująca się w produkcji biopaliw. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 czerwca. Nowego szefa ma już za to Anwil, producent nawozów i tworzyw sztucznych. Poszukuje jednak członka zarządu. Na podobne stanowisko jest potrzebna kompetentna osoba w spółce Lotos Kolej, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarów w naszym kraju. Nowego prezesa od 30 maja ma Orlen Upstream. Na czele prowadzącej poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w Polsce i Kanadzie spółki stanął Wiesław Prugar, który jest też członkiem zarządu ds. upstreamu Orlenu.